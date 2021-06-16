Согласно указу президента Узбекистана от 12 мая 2020 года «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы» осуществляются процессы трансформации, которые формируют в банковской системе новую атмосферу, служат разработке всех практических мер с точки зрения ориентированности на клиентов.

В частности, в системе «Узпромстройбанка» при содействии консультантов Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития приняты значимые меры, направленные на упрощение практики кредитования, повышение качества управления кредитным портфелем и рисками. Расширена доступность банковских услуг, достигнуто эффективное использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечена финансовая открытость для населения и субъектов предпринимательства.

Система андеррайтинга, внедренная банком во второй половине 2020 года, является практическим отражением такой работы.

«Три-четыре года назад наблюдался ряд проблем и недостатков в соблюдении прав и интересов клиентов, повышении культуры обслуживания и доверия клиентов к банковской системе. В частности, чрезмерная централизованность полномочий при принятии решений по выделению кредитов препятствовала четкому разграничению ответственности между головным банком и филиалами. Усложненные механизмы рассмотрения кредитных заявок, особенно присутствие человеческого фактора, отсутствие автоматизации процессов ограничивали возможность быстрого получения кредитов. Не было возможности для выделения микрозаймов. Низкий уровень развития рынка розничных банковских услуг и недостаточность современных подходов в налаживании партнерских отношений с клиентами создавали почву для излишней бюрократии. С внедрением системы андеррайтинга устранены эти проблемы и недостатки», — рассказал руководитель информационной службы «Узпромстройбанка», советник председателя правления по вопросам информационной политики Бехзод Бозоров.

В стратегии реформирования банковской системы Узбекистана на 2020−2025 годы перед коммерческими банками определены задачи по широкому внедрению в сфере информационных и финансовых технологий на основе современных сервисных решений, а также принятию своевременных мер по уменьшению влияния человеческого фактора в оказании финансовых услуг.

В связи с этим «Узпромстройбанком» в процессе трансформации совместно с Международной финансовой корпорацией уделено большое внимание внедрению андеррайтинга — централизованной системы выделения кредита. Она обеспечивает прозрачность в процессе выделения кредита и основана на принятии решений ответственными лицами по кредитам без участия их личных интересов в соответствии с принципом объективности.

В результате в июне-августе 2020 года налажено кредитование в рамках данной системы в розничной торговле, в августе-октябре — в корпоративной сфере, а также в сфере малого и среднего бизнеса.

С запуском системы андеррайтинга:

этапы выделения кредита сокращены с шести до трех, сроки — с 10 до 1 дня, исходя из стоимости и цели проекта;

внедрен ряд новых кредитных продуктов исходя из формы собственности предприятий, цели кредита, вида деятельности.





Для оформления выделяемых кредитов и осуществления контроля за всеми процессами их погашения создана служба управления кредитами.

К настоящему времени эти две структуры служат действенным механизмом в сохранении качества кредитного портфеля банка и уменьшении доли проблемных кредитов.

В результате данной системы, которая стала применяться с октября 2020 года:

объем проблемных кредитов в банке уменьшился в три раза относительно прошедшего периода, составил 0,3% относительно кредитного портфеля;

объем кредитных договоров с наличием просроченных платежей снизился на 23,4%;

ощутимо улучшилось качество кредитного портфеля банка.

В текущем году также активно реализуется практика кредитования на основе системы андеррайтинга. В январе-марте в корпоративном направлении, направлении МСБ и розничного бизнеса поступило 895 кредитных заявлений на общую сумму 2,375 млрд сумов, из них подтверждены почти 60%. Остальная часть направлена в филиалы для пересмотра.

С 1 января текущего года налажено осуществление принятия решения по стандартным операциям в сфере малого и среднего бизнеса в рамках определенной суммы без решения кредитной комиссии филиалов. Тем самым обеспечивается решение обращений клиентов по кредитам в краткие сроки.

Новый механизм кредитования, внедренный в «Узпромстройбанке», служит формированию непримиримого отношения к коррупции в системе банка.

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