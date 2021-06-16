Заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров 15 июня провёл круглый стол с фермерами, экспортёрами, руководителями дехканских рынков для обмена предложениями по бесперебойным поставкам овощей, фруктов и мясной продукции в стране.

На встрече особое внимание уделялось ситуации с луком, которая сегодня вызывает много дискуссий из-за падения цен. В частности, сообщалось, что в Сурхандарье закупочная стоимость лука упала до 300 сумов, из-за чего фермеры вспахивают поля с луком, потому что сбор урожая обходится дороже, чем сама продукция. Некоторые дехкане, которые не смогли продать лук, в следующем году не будут выращивать эту овощную культуру, в результате чего цена на неё может вырасти.

Председатель совета Ассоциации экспортёров Мухтор Умаров заявил, что в продовольственном секторе фермерам и предпринимателям нужен координирующий орган, который, например, будет рекомендовать не сажать более 100 тысяч тонн лука в этом году.

За последние 3 года объём экспорта лука резко увеличился — в 7,6 раза. Если в 2012-м этот показатель составлял 28,6 тысячи тонн, то в 2020-м вырос до 216,2 тысячи тонн.

Однако экспорт остается низким по сравнению с производством — в прошлом году 17,2% от общего объема выращенного лука. При этом с января по май нынешнего года было экспортировано 124,8 тысячи тонн, что составляет 82,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 27,1 тысячи тонн меньше.

На встрече отмечалось, что основной проблемой в стабильном обеспечении внутреннего и внешнего рынков фруктами, овощами и мясной продукцией является отсутствие обмена информацией в онлайн-режиме между производителями и покупателями.

«Чтобы держать их в курсе ежедневных оптовых цен, внесены предложения по созданию и внедрению новой системы для поддержания баланса между спросом и предложением на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

На основании предложений в течение месяца намечены следующие меры: