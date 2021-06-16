Постановлением правительства Бахтиёр Шухратович Махкамов назначен исполняющим обязанности ректора Ташкентского университета информационных технологий, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Бахтиёр Махкамов (1985 г. р.) окончил Ташкентский государственный технический университет по специальности «Финансовый менеджмент», а также Ташкентский университет информационных технологий по специальности «Менеджмент (информационно-коммуникационные технологии)». Доктор экономических наук, имеет звание профессора.

В разные годы работал в компании «Уздунробита», в структуре Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства внутренних дел, преподавал на кафедре «Экономика труда и управление» в Ташкентском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

В 2015 году начал работу в Центре электромагнитной совместимости, в 2021 году стал первым заместителем начальника центра.

Автор более 50 научных трудов, в том числе 1 монографии, 5 учебных пособий и более 40 научных статей. Научные статьи опубликованы в США, Южной Кореи, России, Индонезии, Индии, Казахстан и других странах.