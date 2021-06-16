Территория рекреационных озёр будет создана на Айдар-Арнасайской системе озёр и на озере Тудакуль. Это предусмотрено постановлением правительства «О мерах по развитию водного отдыха и пляжного туризма в Республике Узбекистан» от 14 июня, сообщило Министерство юстиции.

Передача земельных участков на территории озёр предпринимателям и строительно-монтажные работы на них должны будут согласовываться с Министерством туризма и спорта.

При входе на озёра будет открыт информационный центр и парковка. Там также будет работать спасательная бригада.

Документом также утверждена Концепция развития туризма на территории рекреационных озёр на 2021−2025 годы. Она предусматривает три этапа, каждый из которых рассчитан на пять лет:

на первом этапе на территории будут созданы шесть объектов размещения вместимостью 204 места, объекты экотуризма, охоты и отдыха на воде;

на территории будут созданы шесть объектов размещения вместимостью 204 места, объекты экотуризма, охоты и отдыха на воде; на втором этапе на территории площадью 33 тысяч га вокруг Айдаркуля будут построены новые туристические зоны, объекты размещения, медицинские учреждения и спортивные объекты;

на территории площадью 33 тысяч га вокруг Айдаркуля будут построены новые туристические зоны, объекты размещения, медицинские учреждения и спортивные объекты; на третьем этапе будут созданы объекты размещения на 300 мест и площадки для проведения спортивных мероприятий, построена парковка на 1200 мест и торговая зона.

Кроме того, планируется отремонтировать свыше 270 км дорог, ведущих к озёрам.

Айдар-Арнасайская система озёр — система бессточных озёр на территории Джизакской и Навоийской областей, включающая в себя Айдаркуль, Тузкан и Восточно-Арнасайские озера, расположена на востоке пустыни Кызылкум, к юго-западу от Чардарьинского водохранилища. Тудакуль — естественное озеро в Кызылтепинском районе Навоийской области.

В 2019 году правительство принимало постановление, которым на территории Айдар-Арнасайской системы озёр планировалось развивать рыбоводство и туризм.