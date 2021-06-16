В 2021 году девять частных высших образовательных учреждений Узбекистана получат 500 государственных грантовых мест для обучения студентов по 22 направлениям. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду, посвящённом реформам в сфере высшего образования.

Как передаёт журналистка телеканала «Узбекистан 24» Азиза Курбанова, глава государства поручил премьер-министру Абдулле Арипову в двухнедельный срок утвердить параметры приёма студентов по дополнительной грантовой основе.

Глава государства также объявил, что в 2021 году квота на приём в вузы будет увеличен на 13% — до 181 тысячи. Ожидается, что документы для поступления подадут более 1,5 млн абитуриентов. При этом сам процесс подачи документов в режиме онлайн начнётся в течение пяти дней.

Президент также остановился на вопросе обеспечения студентов общежитиями. Шавкат Мирзиёев сказал, что за счёт увеличения количества мест в общежитиях дополнительно создано 22 тысячи коек, покрытия арендной платы — ещё более 60 тысяч мест. Для продолжения этих мероприятий в текущем году из государственного бюджета будет выделено 50 млрд сумов.

«В настоящее время у студентов имеется спрос ещё на 149 тысяч мест. Данный проблемный вопрос можно быстро решить на основе частного партнёрства с предпринимателями», — сказал Шавкат Мирзиёев и подчеркнул, что на пустующих территориях вузов, а в которых нет — на расстоянии 1,5 км, предпринимателям через аукционы будут продаваться земли для строительства общежитий.

При этом по словам главы государства, ректоры вузов и хокимы областей должны будут заключить соглашения с предпринимателями сроком на 20 лет.

Объекты будут строиться с условием отвода первых двух этажей под бизнес (кроме предоставления развлекательных услуг), верхних этажей — для организации дешёвого жилья (хостелов). Половина расходов студентов на жильё будет покрываться из бюджета, указал президент.

«Для предпринимателя — это гарантированный клиент, для бизнеса на первом и втором этажах — крупный рынок, для студента — удобные и дешёвые условия, а для вуза — экономия средств и возможность их направления на повышение качества образования», — пояснил Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил хокимам областей в недельный срок определить земли под строительство общежитий и выставить их на аукцион.