Во Франции с 17 июня отменяют норму об обязательном ношении масок на улице, сообщает РИА со ссылкой на заявление премьер-министра страны Жана Кастекса.

«Ношение масок на улицах больше не будет обязательным, за исключением особых условий — при сборе групп, в местах, где много людей, в очередях, или на рынках, или на трибунах стадионов», — сказал Кастекс на пресс-конференции, отметив улучшение ситуации с коронавирусом во Франции.

При этом глава правительства уточнил, что маски останутся обязательными в помещениях.

Кроме того, комендантский час, введённый во Франции в рамках борьбы с коронавирусом, будет отменён с 21 июня — на 10 дней раньше планируемой даты.

«Санитарная ситуация в нашей стране улучшается, и это происходит быстрее, чем мы на то надеялись… Мы не наблюдали такого низкого уровня распространения вируса с прошлой осени», — отметил Жан Кастекс.

По его словам, положительная динамика во многом обусловлена успешной кампанией вакцинации в стране и ответственностью французов.