15 июня примерно в 18:20 на 40-м километре автодороги 4R-36 недалеко от Джизака произошло столкновение автомобиля Nexia, выехавшего на встречную полосу, с грузовиком Shacman. Об этом сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Водитель автомобиля и женщина-пассажир скончались на месте происшествия. Ещё два пассажира, включая 11-летнего мальчика, госпитализированы.





Как отметил начальник УБДД УВД Джизакской области Хусан Холкузиев, водитель Nexia, ехавшей по направлению в Джизак, по предварительным данным, не учёл опасный поворот на узком участке дороги. Он отметил, что перед участком есть дорожные знаки «Сужение дороги» и «Опасный поворот».

На кадрах с места происшествия видно отсутствие разметки. Об этом также сообщил другой представитель УБДД, отметивший, что за участок отвечает дорожно-эксплуатационное предприятие Шараф-Рашидовского района.