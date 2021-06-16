На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Чиланзарского района Ташкента в среду был утверждён новый хоким района. Им стал Шавкат Тахирович Мавлянов, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

На заседании выступил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, который остановился на вопросах социально-экономическом развитии Чиланзара и рекомендовал депутатам кандидата в хокимы.

Шавкат Мавлянов многие годы служил в системе органов внутренних дел. С июня 2019 года работал начальником Управления внутренних дел Сырдарьинской области. Родился в 1978 году в Ташкенте. В 1999 году окончил Академию Министерства внутренних дел, в 2012 году — высшие академические курсы Академии МВД.

В январе мы писали, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщал о намерении освободить от должности хокима Чиланзарского района Сарвара Махаметова, занявшего этот пост в октябре 2018 года. Хокиму тогда было дано три месяца на исправление ситуации.

Ранее мы сообщали, что новым главой УВД Сырдарьинской области вместо Шавката Мавлянова назначен Шухрат Буронов.