На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Чиланзарского района Ташкента в среду был утверждён новый хоким района. Им стал Шавкат Тахирович Мавлянов, сообщила пресс-служба хокимията столицы.
На заседании выступил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, который остановился на вопросах социально-экономическом развитии Чиланзара и рекомендовал депутатам кандидата в хокимы.
Шавкат Мавлянов многие годы служил в системе органов внутренних дел. С июня 2019 года работал начальником Управления внутренних дел Сырдарьинской области. Родился в 1978 году в Ташкенте. В 1999 году окончил Академию Министерства внутренних дел, в 2012 году — высшие академические курсы Академии МВД.
В январе мы писали, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщал о намерении освободить от должности хокима Чиланзарского района Сарвара Махаметова, занявшего этот пост в октябре 2018 года. Хокиму тогда было дано три месяца на исправление ситуации.
Ранее мы сообщали, что новым главой УВД Сырдарьинской области вместо Шавката Мавлянова назначен Шухрат Буронов.
R. Lewine
Ну всё, теперь Обод Махалля закончится, арыки снова раскопают, деревья перестанут “формовать“, а внутренние дороги отремонтируют. Ура, ура.
Ruslan
Как бы наоборот не получилось, приказ получил приказ выполнил.