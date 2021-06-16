Территориальное управление Антимонопольного комитета по Бухарской области выявило в работе УП «Бухарское дорожно-линейное эксплуатационное предприятие» факты нарушения законов «О государственных закупках» и «О конкуренции», сообщила пресс-служба АМК. Изучение проводилось на основании предоставленных предприятием документов.

В ходе проверки установлено, что в 2019—2020 годах организация дважды нарушила законодательство о государственных закупках. В частности, за два года в предприятии для собственных нужд закупали стройматериалы, хозяйственные товары, дизельное топливо, канцелярские принадлежности, мебель, а также пользовались услугами техники и автотранспорта на основании заключённых двухсторонних договоров.

Так, предприятие без проведения торгов и тендеров в 2019 году приобрело товаров на 31,4 млрд сумов, в 2020 году — на 33,4 млрд сумов.

По итогам изучения специальная комиссия Бухарского территориального управления Антимонопольного комитета за нарушение требований закона «О конкуренции» возбудила дело в отношении «Бухарского дорожно-линейного эксплуатационного предприятия» и выдала соответствующее предписание.

Ранее Антикоррупционное агентство подтвердило нарушения при госзакупках в Бухарском мединституте. Сообщалось, что вуз приобрёл книги, где авторами указаны ректор и сотрудница, у компании, получившей лицензию на издательскую деятельность после заключения договоров.