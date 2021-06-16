Главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов на послематчевой пресс-конференции 16 июня прокомментировал итоги матча с Саудовской Аравией.

Встреча последнего тура азиатского отборочного турнира завершилась со счётом 3:0 в пользу Саудовской Аравии. Узбекистан после поражения лишился шансов на выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Конечно, они сильнее были. Нужно поздравить Саудовскую Аравию с победой и выходом на чемпионат мира. Возможно, они выйдут, пожелаем им удачи. Со своей стороны, сейчас за нас болеют в Узбекистане очень много болельщиков, которые ожидают побед, но, к сожалению, так получилось, упустили. И просим прощения вот за такой результат, неоправдание надежд», — заявил Вадим Абрамов.

Кроме того, болельщиков удивил стартовый состав команды. Так, полузащитник Одил Ахмедов вышел играть в центре защиты, Джалолиддин Машарипов расположился на позиции под нападающим в качестве плеймейкера, левым полузащитником выступил защитник Олег Зотеев. 58-летний специалист предположил, что, возможно, ему не удалось объяснить игрокам, как играть против Саудовской Аравии.

«Моя ошибка в том, что я не смог вывести футболистов из состояния психологического упадка. Трудно объяснить, почему мы вообще так расслабились с начала [матча]», — сказал он.

Наставник сборной отметил, что Узбекистан пытался в начале игры не пропускать контратаки соперника.

«Ну мы знали, что они могут быстро контратаковать. Это у них хорошо получается. У них быстрые нападающие, впереди они это чётко умеют. Мы в начале игры пытались сделать так, чтобы не получить контратаки. Но, к сожалению, был момент, когда мы заигрались и получили контратаку. Не разобрались. Из обидной ситуации получили её (контратаку — ред.), и очень легко пропустили первый мяч. А после этого совершенно неожиданно — по игре ничего не предвещало — получили второй», — указал главный тренер.

Вадим Абрамов выразил удивление тем, что его подопечные не смогли даже создать напряжение в матче.

«Как-то они так легко разобрались с нами, поэтому даже удивительно, что мы не смогли даже забить и создать какое-то напряжение. Как-то легко нас обыграли», — отметил он.

Во втором раунде отборочного турнира в 8 группах по 5 команд провели двухкруговые турниры, которые одновременно являются этапом отбора к Кубку Азии 2023. Победители групп, а также лучшие 4 команд из занявших вторые места напрямую выходят в финальную часть Кубка Азии, а также в третий раунд отбора к чемпионату мира. Узбекистан не смог попасть в список 13 команд (хозяин турнира Катар занял первое место в своей группе), которые прошли в третий раунд. До этого национальная сборная всегда преодолевала второй раунд отбора.