Главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов на послематчевой пресс-конференции 16 июня прокомментировал итоги матча с Саудовской Аравией.
Встреча последнего тура азиатского отборочного турнира завершилась со счётом 3:0 в пользу Саудовской Аравии. Узбекистан после поражения лишился шансов на выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Конечно, они сильнее были. Нужно поздравить Саудовскую Аравию с победой и выходом на чемпионат мира. Возможно, они выйдут, пожелаем им удачи. Со своей стороны, сейчас за нас болеют в Узбекистане очень много болельщиков, которые ожидают побед, но, к сожалению, так получилось, упустили. И просим прощения вот за такой результат, неоправдание надежд», — заявил Вадим Абрамов.
Кроме того, болельщиков удивил стартовый состав команды. Так, полузащитник Одил Ахмедов вышел играть в центре защиты, Джалолиддин Машарипов расположился на позиции под нападающим в качестве плеймейкера, левым полузащитником выступил защитник Олег Зотеев. 58-летний специалист предположил, что, возможно, ему не удалось объяснить игрокам, как играть против Саудовской Аравии.
«Моя ошибка в том, что я не смог вывести футболистов из состояния психологического упадка. Трудно объяснить, почему мы вообще так расслабились с начала [матча]», — сказал он.
Наставник сборной отметил, что Узбекистан пытался в начале игры не пропускать контратаки соперника.
«Ну мы знали, что они могут быстро контратаковать. Это у них хорошо получается. У них быстрые нападающие, впереди они это чётко умеют. Мы в начале игры пытались сделать так, чтобы не получить контратаки. Но, к сожалению, был момент, когда мы заигрались и получили контратаку. Не разобрались. Из обидной ситуации получили её (контратаку — ред.), и очень легко пропустили первый мяч. А после этого совершенно неожиданно — по игре ничего не предвещало — получили второй», — указал главный тренер.
Вадим Абрамов выразил удивление тем, что его подопечные не смогли даже создать напряжение в матче.
«Как-то они так легко разобрались с нами, поэтому даже удивительно, что мы не смогли даже забить и создать какое-то напряжение. Как-то легко нас обыграли», — отметил он.
Во втором раунде отборочного турнира в 8 группах по 5 команд провели двухкруговые турниры, которые одновременно являются этапом отбора к Кубку Азии 2023. Победители групп, а также лучшие 4 команд из занявших вторые места напрямую выходят в финальную часть Кубка Азии, а также в третий раунд отбора к чемпионату мира. Узбекистан не смог попасть в список 13 команд (хозяин турнира Катар занял первое место в своей группе), которые прошли в третий раунд. До этого национальная сборная всегда преодолевала второй раунд отбора.
Дастан Устаджалилов
Не вижу ничего удивительного.
При отборе у нас много таниш-билишчилик и узбекчилик. Как только создадите конкурентное пространство при отборах, тогда у вас будут таланты!
Albert Sharafutdinov
А можно поконкретнее? По фамилиям. Кого взяли по блату и кого отцепили?
Просто простые и понятные вещи просто говорить, но если они не являются правдой, то лучше их не говорить
Тимур Мамин
да вообще закройтесь уже. и расформируйте команду.
zorro zorro
Набор лучших игроков клубов это ещё не команда, было бы целесообразным состав сформировать ( суперклуб+2-3 игрока для усиления) Например на базе Пахтакора или Насафа. Когда игроки сыграны у них всё получается. Так поступал раньше Лобановский. Результат был. Саудовская Аравия также составлена на базе лучшей команды. Поэтому результат есть.
Комил Рахманкулов
Позавчера в одном из полезных и популярных телеграмм-сообществ, в “Коммуналке“, врач-инфекционист и модератор известной группы “Врачи Ташкента“ А. Т., комментируя высказывание не уважаемого никем алишера кадырова про зарплаты учителей, написал следующее:
“Бесит такие идиоты
DAMIRJONS
Слепили команду из того что было вот вам и результат. Физической подготовки нет. С такой командой нечего делать на чемпионате мира. С ростом игроков 1/ 60 и отсудствие у них физических данных не позволяет достойно представлять нашу сборную. Не забывайте! Это наша сборная, а в сборной должны играть футболисты прежде всего с хорошими физическими данными, которые смогут создать конкуренцию на международных соревнованиях. Нет роста и физических данных не играй в футбол займись балетом.