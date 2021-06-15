Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июня принял делегацию Объединённых Арабских Эмиратов во главе с министром по делам правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гаргави, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны отметили прогресс сотрудничества двух стран в реализации проектов по развитию альтернативной энергетики и модернизации энергетических объектов, созданию агропромышленных кластеров, запуску инвестиционной компании для поддержки бизнес-инициатив, а также ряда социальных программ.

Президент и министр подчеркнули важность продолжения совместной работы в повышении эффективности системы государственного управления и подготовки квалифицированных специалистов, налаживании деятельности Акселератора социально-экономических реформ, открывшегося во вторник в Ташкенте.

Эмиратская сторона также представила проектное предложение по созданию зоны экологических инноваций и технологий в регионе Приаралья.

По итогам встречи стороны договорились о принятии «дорожной карты» по внедрению опыта Эмиратов в сфере госуправления.