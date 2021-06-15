Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса 15 июня рассмотрели вопрос изменения границы административно-территориальных единиц Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как уточнили в хокимияте Ташкентской области, данные меры направлены на ликвидацию анклавных территорий и дальнейшее упрощение работы хокимиятов в управлении регионами. По мнению самих депутатов, изменения «послужат решению проблемных вопросов на границах городов и районов области, повышению качества жизни населения, коренному совершенствованию социальной инфраструктуры и дорожного хозяйства».

Так, депутаты одобрили перевод 17,3 тысяч га земель из одного региона в состав другого. Кроме того, меняются территории распоряжения более 40 тысяч землепользователей, 101 сельскохозяйственного предприятия, 38,4 тысяч жилых и 1600 нежилых объектов.

Основными причинами изменения границ называются:

многоэтажные и индивидуальные жилые дома, дачные участки, а также нежилые и социальные объекты, расположенные на территориях Кибрайского и Бостанлыкского районов, пользуются коммунальными и социальными услугами Чирчика, в связи с чем данные земли переводятся в состав города;

дети из махалли «Истикбол» в Бекабадском районе ходят в школу в махалле «Янги хаёт» в городе Бекабаде. За медицинской помощью жители района также обращаются в центральную больницу города, а все коммунальные услуги также оказываются городские организации. По этой причине данная территория района также переводится в состав города;

из Ангрена в Ахангаранский район переводится городок «Нурабад», который станет районным центром.

Границы регионов Ташкентской области меняются следующим образом:

в состав Аккурганского района из Букинского района переводятся 8,2 га (6,2 га — сельскохозяйственные земли);

Ахангаранский район получит 143,6 га из Ангрена и 3278,9 га (3036,5 га — сельхоз земли) из Уртачирчикского района. Из Ахангаранского района обратно в состав Ангрена — 2931,8 га (1819,7 га — сельхоз земли);

в Паркентский район из Ангрена переводится 1094 га (260 га — сельхоз земли), из Бостанлыкского района — 312,2 га (292,7 га — сельхоз земли). Из Паркента в Бостанлыкский район — 493,3 га (433,4 га — сельхоз земли);

из Бекабадского района в состав города Бекабад — 588,6 га (464,9 га — сельхоз земли);

из Бостанлыкского района в Чирчик — 256,7 га;

из Зангиатинского района в Янгиюльский — 8,9 га (5,7 га — сельхоз земли). Из Янгиюльского района в Зангиату — 286,9 га (16,75 га — сельхоз земли), в город Янгиюль — 388 га (44 га — сельхоз земли);

из Юкори-чирчикского района в Кибрайский — 60,1 га. Из Кибрая в Юкори-Чирчикский район — 1884,9 га (864,9 га — сельхоз земли), в Бостанлыкский район — 62 га, в город Чирчик — 1584 га (106,5 га — сельхоз земли);

из Пскентского района в Букинский — 286,75 га (223,4 га — сельхоз земли), в город Алмалык — 3564,6 га (2407,3 га — сельхоз земли). Из Алмалыка в Пскент — 102,5 га (91,8 га — сельхоз земель);

из Ахангаранского района в Алмалык — 23,1 га (11 га — сельхоз земли).

По итогам заседания депутаты одобрили данные изменения и приняли постановление Законодательной палаты с дальнейшим направлением в Сенат.

Проект по изменению границ Ташкента и Ташкентской области был презентован президенту в августе прошлого года. Тогда председатель Госкомгеодезкадастра Халилилло Турахужаев сообщал, что в Ташкентской области в общей сложности имеется 19 анклавных территорий.