На сайте Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии опубликован рассказ о Шахнозе Мирзаевой, которая стала чемпионкой мира по гребле на каноэ, несмотря на ампутацию части ноги в результате автокатастрофы. Она приняла участие в кампании УНП ООН по повышению осведомлённости общества о преимуществах спорта для поощрения терпимости и уважения. «Газета.uz» приводит историю девушки с небольшими правками.

Шахноза Мирзаева всегда была активна: танцевала, рисовала, вязала — мама стимулировала её на саморазвитие.

«Я мечтала стать врачом, — говорит Шахноза, — но в 10 лет попала в серьёзную аварию, и врачи ампутировали мне часть ноги ниже колена. Кто-то сказал мне, что я не смогу пройти медицинское обследование, чтобы стать врачом. Теперь я знаю, что это неправда, но тогда я отказалась от своей мечты».

Реабилитация Шахнозы заняла около года. «Как только я привыкла к протезу, я продолжила активный образ жизни. Я заново научилась кататься на велосипеде, играла с соседскими ребятами», — говорит Шахноза.

Вставай и начинай тренироваться

Шахноза тепло вспоминает своего учителя физкультуры: «Возвращение в школу сопровождалось странным чувством. Во время первого урока физкультуры я просто сидела в сторонке, стараясь быть незамеченной, но учительница подошла ко мне и сказала: „А ты почему сидишь? Вставай, идём тренироваться!“ Как будто она даже не заметила изменений во мне».

Благодаря поддержке и мотивации этой учительницы Шахноза открыла для себя спортивные способности. Сначала баскетбол, потом стрельба из винтовки.

«В течение 3 лет я тренировалась в стрельбе не менее полутора часов подряд каждый день. Поскольку мне приходилось долго стоять, давление приходилось на ноги. Это было тяжело, — объясняет она. — Когда кто-то подошёл ко мне по поводу гребли на каноэ, я решила попробовать и приступила к тренировкам».

Профессиональный спорт

Шахнозе понравился этот вид спорта, и она решила заняться греблей на каноэ профессионально.

«Мой первый важный опыт был в 2016 году на Открытом чемпионате Азии по гребле на каноэ. У меня был только один соперник. Я проиграла, но с очень небольшой разницей во времени. Этот опыт вдохновил меня по-настоящему сосредоточиться на этом виде спорта. Я жила, переезжая из одного тренировочного лагеря в другой. Большую часть моего времени занимали тренировки».

«В 2017 году я поехала в Чехию на свой первый чемпионат мира. Без тренера, в другой стране, на большом международном спортивном мероприятии мне было не по себе, но я оказалась в числе финалистов в первый же день. В финальной гонке я заняла второе место. Это было хорошее достижение, и я поняла, что могу ещё лучше», — рассказывает Шахноза.

В 2019 году Шахноза выиграла золото на чемпионате мира по гребле на каноэ в Венгрии.

«Это было прекрасное чувство. Мои соперники были более опытными, большинство из них — призёры Паралимпийских игр. Никто не знал кто я, но я пришла первой», — смеётся она.

Спорт во время пандемии

Шахноза активно готовилась к Олимпийским играм 2020 года в Токио, когда разразилась пандемия COVID-19. Игры были отложены.





«Это было огромное разочарование, и принять это было психологически сложно. Я упорно тренировалась перед играми, а ситуация с изоляцией заставила всё это повиснуть в воздухе. Какое-то время я не могла тренироваться на воде, как раньше. Я могла разговаривать со своим тренером только по телефону или по видеосвязи».

Но сдаваться — это не вариант для Шахнозы.

«Моя мама — мой самый большой источник вдохновения. Временами она строга, но всегда рядом со мной. Она научила меня вставать каждый раз после падения и продолжать идти вперёд».

«Я выбираю спорт»

Олимпийские игры теперь намечены на сентябрь 2021 года. Все усилия Шахнозы направлены на это событие.

«Спорт — это моя жизнь! Я даже решила получить степень бакалавра спорта. Я до сих пор не уверена, чем буду заниматься в будущем после завершения профессиональной спортивной карьеры. Получив диплом, я смогу передать то, что знаю, новому поколению, стать им наставником».

Шахноза время от времени посещает школы и спортивные центры, чтобы побеседовать с молодыми людьми, поделиться историей своей жизни и мотивировать их заниматься спортом. УНП ООН пригласило её принять участие в кампании по повышению осведомлённости общественности для пропаганды гражданских ценностей и распространения преимуществ спорта для поощрения терпимости и уважения.

Кампания «Я выбираю спорт» основана на мотивационных видеороликах, в которых подчёркивается роль спорта в повышении устойчивости молодёжи к наркотикам, преступности и насилию. Она была разработана в рамках инициативы УНП ООН по предупреждению преступности среди молодёжи посредством спорта и программы обучения жизненным навыкам Line Up Live Up.

«Это прекрасная инициатива для каждого молодого человека, особенно для тех, кто как я когда-то, ищет смысл. Спорт — это сундук с сокровищами, который может дать вам много навыков. Это делает вас сильным, формирует ваш характер. Я нашла своё предназначение в спорте, и я этому рада», — говорит Шахноза.

Видеоролики, в которых чемпионы по национальным видам спорта, такие как Шахноза, являются образцом для подражания, были показаны в ташкентском метро и используются в качестве инструмента мотивационного обучения для двух миллионов учащихся средних школ Узбекистана. Благодаря участию Шахнозы, кампания особенно поощряет девушек заниматься спортом и верить в свои способности.

Послание себе юной





«Раньше я постоянно возвращалась к мысли, какой была бы моя жизнь, если не произошёл бы тот несчастный случай. Теперь я могу с уверенностью сказать, что нисколько не жалею о том дне. Да, может, я не стала врачом, как раньше мечтала, но это не страшно. То, что произошло, сделало меня той, кто я есть. Я не уверена, что иначе нашла бы свой путь. Спорт дал мне второй, а может быть, и лучший шанс в жизни. Сегодня для меня большая честь быть чемпионкой мира. Я чувствую, что нашла своё предназначение, и я никогда не оглядываюсь назад, только вперёд».