Хокимом Бектемирского района Ташкента назначен Тапил Равшанович Махамадзияев, сообщила пресс-служба столичного хокимията. На этом посту он сменил Саиджамола Султонова, возглавившего район в феврале этого года.

Ранее Тапил Махамадзияев (1976 г. р.) работал начальником Главного управления организационного обеспечения и планирования государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях и гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Прежде хокимом Бектемирского района Ташкента был Саиджамол Султонов, назначенный на этот пост только в феврале 2021 года.