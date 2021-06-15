В Самаркандской области сотрудник пресс-службы хокимията Иштиханского района пытался помешать работе журналистов телеканала Mening yurtim (MY5), прибывших для съёмки репортажа, пишет Kun.uz со ссылкой на корреспондента MY5. Отмечается, что «работник изъял карту памяти из камеры оператора и съел её».

По словам журналиста телеканала, творческая группа поехала в Самарканд 14 июня, чтобы подготовить репортаж о последствиях пожара на дехканском рынке. Он утверждает, что при попытке получить комментарий у хокима района, который беседовал с предпринимателями, журналистам начал оказывать сопротивление сотрудник пресс-службы хокимията Илхом Бобоев.

На распространившихся видеозаписях можно увидеть, что во время съёмки в кадр попал и сотрудник пресс-службы, изымающий карту памяти из камеры/

«Когда мы пытались снять место, он оказал сопротивление и заявил, что всё улажено. Несмотря на то, что мы сказали: „Мы не приехали снимать о проблемах, хотим осветить произошедшее“, он продолжил сопротивляться. Потом внезапно забрал карту памяти из нашей камеры. Коллеги говорят, что он положил карту в рот и зажевал. Съел ли он карту или проглотил, не знаю точно. Но в ней были очень важные материалы. В ситуацию быстро вмешались сотрудники ОВД и остановили Илхома Бобоева, но мы все равно остались без карты памяти», — сказал корреспондент телеканала.

Инцидент прокомментировали в хокимиятах Самаркандской области и Иштиханского района.

«Для изучения ситуации прибыли на рынок в 1:00 ночи. Когда к обеду только удалось успокоить людей всё началось сначала. Когда они начали брать интервью у граждан, люди снова начали собираться. Несколько раз объяснил, что люди в истерике, люди, женщины снова начали ругаться. В общем, случилось недопонимание», — сказал пресс-секретарь районного хокимията.

В администрации области сообщили, что ситуация взята на контроль и будет изучена пресс-службой областного хокимията и региональным управлением АИМК при участии обеих сторон.