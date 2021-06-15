Президент Шавкат Мирзиёев 14 июня ознакомился с презентацией проектов в сфере коммунального обслуживания и здравоохранения, сообщила пресс-служба главы государства.

В интервью телеканала «Узбекистан 24» министр жилищно-коммунального обслуживания Шерзод Хидоятов заявил о планах по модернизации котельных с привлечением компании «КЭР-Холдинг» из Татарстана.

«Самый главный вопрос сегодня — теплоснабжение. Наши котельные были созданы в 1970-е годы, они устарели. На сегодняшний день их необходимо модернизировать. Но нам нужно проводить модернизацию со странами, которые наладили хорошую работу в этой сфере, мы должны многому научиться. В Казани есть крупный холдинг „КЭР-Холдинг“, которая реализовала эти проекты не только в Татарстане и России, но и в соседних странах, в Европе», — заявил он.

Кроме того, ожидается, что холдинг займётся установкой когенерационных систем в Узбекистане.

«[В системе когенерации] за счёт использования газа вырабатывается и электроэнергия, и тепло. Это позволит удешевить стоимость услуг по теплоснабжению населения и предотвратить перебои в электроснабжении», — заявил министр ЖКО.

Когенерация (название образовано от слов «комбинированная генерация электроэнергии и тепла») — процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии. В когенерационной системе газовая турбина приводится в действие за счет первичной энергии (топлива) и непрерывно производит различные виды вторичной энергии (электричество, пар и т. п. ). Газотурбинная когенерационная система получает первичную энергию от сжигания топлива и разные виды вторичной, повышая общую энергоэффективность.

Шерзод Хидоятов сообщил, что с «КЭР-Холдинг» достигнута договорённость о сотрудничестве.





Согласно презентации, предоставленной «Газете.uz» в пресс-службе МинЖКО, в сотрудничестве с «КЭР-Холдинг» планируется модернизация котельной «Водник» предприятия «Тошиссиккуввати» в Бектемирском районе Ташкента, которая обслуживает 91 дом (3961 квартиру) и 39 социальных объектов. Общая длина теплосетей составляет 21,8 км.

В рамках проекта, предварительно оцениваемого в 42 млн долларов, намечено установить 130 индивидуальных тепловых пунктов ($3 млн), заменить 10 км теплосетей ($11 млн), модернизировать котельную 30 Гкал ($5 млн) и внедрить систему когенерации с установкой газовой турбины мощностью 20 МВт ($23 млн).

Ожидается, что в результате это позволит сэкономить 2,1 млрд сумов ежегодно.

«КЭР-Холдинг» — инжиниринговая компания, реализующая весь цикл работ по управлению инжинирингом, поставками и строительством в энергетике, нефтехимии и нефтепереработке, металлургии, машиностроении и нефтегазовой отрасли в качестве подрядчика.