Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории России, продлили действие сроков временного пребывания или постоянного проживания до 30 сентября 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Это предусмотрено соответствующим указом президента Владимира Путина.

До конца сентября в отношении иностранцев не будут приниматься решения об административном выдворении, о депортации, о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, выдаче разрешений на работу и патентов.

Граждане, прибывшие в Россию до 15 марта прошлого года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, должны до 30 сентября включительно обратиться в территориальные органы МВД. Документом также разрешен выезд иностранцев на родину по документам, удостоверяющим личность, если их сроки истекли после 14 марта.

Напомним, в апреле замминистра внутренних дел России Александр Горовой сообщал, что до 15 июня страну должны покинуть все граждане государств СНГ, нелегально находящиеся на территории РФ. На тот момент, по его словам, в России нелегально находились 332 тысячи граждан Узбекистана.

С приближением указанной даты возле миграционных центров в Москве и Подмосковье начали образовываться большие очереди. Сами центры были переведены на удлинённый рабочий график без выходных, несмотря на введённые ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.