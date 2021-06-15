С 1 июля 2021 года предприниматели Узбекистана получат новые льготы на производство 14 видов стройматериалов. Об этом говорится в указе президента от «О дополнительных мерах по повышению промышленного потенциала регионов» (УП-6244).

В документе отмечается, что за последние четыре года объём производства промышленной продукции вырос на 23%, в том числе таких отраслях промышленности, как электротехническая, текстильная, кожевенно-обувная, пищевая, фармацевтическая, ювелирная, а также производства мебели, строительных материалов и предметов домашнего обихода, других потребительских товаров — свыше 1,3 раза.

При этом в регионах не используются в полной мере имеющийся промышленный потенциал, особенно возможности освоения сырьевой базы нерудных минералов, необходимой для развития строительной индустрии, следует из указа.

В частности, остаётся неосвоенной большая часть разведанных месторождений керамзита, силикатного песка, стекольного сырья, строительных и облицовочных камней. В результате на внутреннем рынке доля продукции отечественного производства по санитарно-техническим средствам составляет лишь 40%, газобетонным блокам — 51%, лакокрасочной продукции — 65%, строительному стеклу — 70%, настенным обоям — 30%.

Поэтому с 1 июля предпринимателям, реализующим проекты по производству ряда строительных материалов (список ниже), из Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности предоставляются:

поручительства по банковским кредитам, в том числе на пополнение оборотного капитала, до 50% суммы кредита, но в размере, не превышающем 15 млрд сумов;

компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам в национальной валюте — в размере, превышающем основную ставку Центрального банка, но не более чем на 10 процентных пунктов, в иностранной валюте — в размере 50% ставки, установленной коммерческими банками, но не более чем на 4 процентных пункта;

компенсации на покрытие расходов по приобретению испытательного лабораторного оборудования и внедрению международных стандартов менеджмента качества.

№ Название товара Код ТН ВЭД 1 Алюминиевый профиль и прочие изделия из алюминия 7604101009, 7604109000, 7604210000, 7604291009, 7604299000, 7610100000, 7610909000, 7616991009, 7616999009 2 Прочие ванны, души, раковины, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс 3922900000, 3922100000, 3922200000 3 Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты 4410900000, 4410113000, 4410129000 4 Изделия из гипса или смесей на его основе 6809110000, 6809190000, 6809900000 5 Керамический кирпич 6904100000, 6904900000 6 Санитарно-технические изделия из керамики 6910100000, 6910900000 7 Бумага обойная и аналогичные настенные покрытия из бумаги 4814200000 8 Линолеум 5904100000 9 керамические изделия отделочные (плитки) 6907211000, 6907219009, 6907229003, 6907229009, 6907239003, 6907409003, 6907409005, 6907409009 10 Гипсовые изделия (сухие строительные смеси и другие) 2520, 3214 (2520200000, 2520100000, 3214101009, 3214109000, 3214900001, 3214900009) 11 Природные облицовочные камни (кроме сланца) 6802100000, 6802210000, 6802230000, 6802910000, 6802920000, 6802931000, 6802939000 12 Стекло и изделия из него 7003, 7005 (7003129900, 7003199000, 7005102500, 7005108000, 7005213000, 7005292500, 7005293500, 7005298000) 13 Теплоизоляционные материалы 3921, 6806, 6815, 7019 (3921110000, 6806100008, 6815990000, 7019390009) 14 Полимерные (ПВХ) покрытия, пластмассовые профили и другие изделия 3916200000, 3916905000, 3916909000

Кроме того, Государственному комитету по геологии и минеральным ресурсам до 1 октября 2021 года по результатам аукционных торгов поручено обеспечить передачу 500 месторождений нерудных полезных ископаемых инвесторам.

Фонду реконструкции и развития Узбекистана должно выделить «Узпромстройбанку» кредит в 200 млн долларов для финансирования проектов в отрасли промышленности строительных материалов.

Кабинету Министров и Министерству финансов поручено предусмотреть выделение средств в 2021 году за счёт средств, предусмотренных на социально-экономическое развитие регионов на основании поручений президента, 400 млрд сумов — на развитие промышленной инфраструктуры в специализированных районах, 100 млрд сумов — на проведение геологоразведочных работ.

С 1 июля 2021 года Центр электронного кооперационного портала при Министерстве экономического развития и сокращения бедности, а также дирекции малых промышленных зон при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Каракалпакстана и главных управлениях экономического развития и сокращения бедности областей в систему Министерства инвестиций и внешней торговли целиком вместе с действующими штатными единицами и материально-технической базой.

Кроме того, 24 районов (городов) специализируют на производстве строительных материалов.