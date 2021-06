Шахзода — студентка последнего курса одного из ведущих вузов страны. Она хочет продолжить свое обучение на программе магистратуры. Поэтому и решила принять участие в кейс-чемпионате и поступить в Банковско-финансовую академию без экзаменов.

«Я из семьи победителей: мой папа — предприниматель, который поднимал свою компанию с нуля. Мама — бухгалтер в одном из крупных коммерческих банков. А еще у меня есть старший брат. С самого детства меня с братом воспитывали в духе победителей. Песня We are the champions является нашим семейным гимном. И это не удивительно: мама долгое время занималась гимнастикой в национальной сборной, выступала на международных соревнованиях, и, если бы не травма, она точно бы стала чемпионкой мира. Но и сейчас она чемпион в своем деле. Компания отца также является одним из лидеров в своем сегменте, а брат не раз выигрывал различные спортивные соревнования и профессиональные олимпиады. Среди его ярких побед — первое место на кейс-чемпионате, который проводился в прошлом году Банковско-финансовой академией при поддержке Национального банка Республики Узбекистан", — рассказала о своей семье и ее достижениях Шахзода.





О турнире Шахзоде рассказал ее брат.

«Соревнуются команды по пять человек, которые для этого предварительно регистрируются на сайте. Если у тебя нет команды, то академия поможет тебе с поиском партнеров по чемпионату. Это масштабное мероприятие, вся страна участвует. В 2020 году в трех кейс-чемпионатах приняли участие более 3000 одаренных молодых людей. Конкуренция очень серьезная, потому что нет возрастного ценза и турнир очень престижный. Но тем ценнее победа. Наградой для победителей стали ценные призы и возможность продолжить обучение в магистратуре БФА. Результаты оценивает судейская коллегия из топ-менеджеров банков, преподавателей, специалистов-практиков с мировым опытом. Поэтому победить здесь можно, показав не только хорошие знания, но и предложив оригинальные решения задач. Этот чемпионат — вызов для лидеров. Победив в таком соревновании, не просто получаешь пропуск в магистратуру, а обращаешь на себя внимание ведущих работодателей страны и делаешь большой шаг к успешной карьере", — подытожил брат Шахзоды.

Так, собственно, началась и его карьера.

«Надеюсь, что мы с моей командой успешно справимся с заданиями чемпионата, какими трудными они бы не были. Я хочу, чтобы при награждении в нашу честь звучала любимая песня нашей семьи — We are the champions», — поделилась своими ожиданиями Шахзода.

