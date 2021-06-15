Стали известны имена первых победителей масштабного розыгрыша от компании АТТО. Счастливчиков — 100-тысячного, 250-тысячного, 500-тысячного пассажиров — система определила по транзакциям за период с 10 мая по 10 июня. Призы были вручены на станции метро «Буюк Ипак Йули».

100-тысячным пассажиром месяца стал Жасурбек Омонов. В качестве приза он получил беспроводные наушники. 250-тысячным пассажиром стал Мумин Матчанов, выигравший смарт-часы Xiaomi. И 500-тысячным пассажиром стала Хамида Жумахунова, получившая от компании АТТО смартфон Samsung Galaxy A12.

«Я давно пользуюсь транспортной картой АТТО, очень удобно и практично. В основном езжу на автобусе. Видела рекламу, что проходит акция, но на тот момент не придала этому особого значения. И вдруг неожиданно мне позвонили и сообщили, что я выиграла смартфон. Конечно, было очень приятно. Спасибо огромное. Желаю компании АТТО дальнейшего процветания, а пассажирам общественного транспорта — удачи в следующих этапах розыгрыша», — поделилась впечатлениями Хамида Жумахунова.

Ранее компания АТТО запустила масштабный розыгрыш, участником которого автоматически становится каждый пассажир общественного транспорта Ташкента, пользующийся транспортной картой АТТО с подключенной услугой SMS-информирования. Плата за входящие SMS не взимается.

Чтобы выиграть призы, не нужно собирать лайки или выполнять сложные задания. Система сама автоматически определит счастливчиков по транзакциям. В числе подарков — смартфоны, фитнес-браслеты, пауэрбанки, наушники и 100 бесплатных поездок. Имена победителей будут определяться каждый месяц. Розыгрыш продлиться до 10 августа.

Акция проводится только среди транспортных карт общего пользования с подключенной услугой SMS-информирования. Льготные транспортные карты и банковские карты в розыгрыше не участвуют.

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