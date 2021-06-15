Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 14 июня запустили проект по предоставлению интегрированных социальных услуг. Об этом сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Ташкенте.

Проект должен применить лучшие международные практики в планировании, реализации, предоставлении и мониторинге социальных услуг на уровне сообществ для предотвращения разделения семей, бедности, насилия и исключения. На начальном этапе он охватит Алмазарский район Ташкента и город Ангрен Ташкентской области.

В рамках проекта, который предусматривает предоставление интегрированных социальных услуг на основе кейс-менеджмента (управление конкретными случаями), социальные работники сообществ станут связующим звеном, координирующим услуги социальной поддержки, которые сегодня предоставляются многочисленными министерствами и ведомствами.

Проект обеспечит создание системы, которая учитывает потребности и гарантирует, что услуги социальной поддержки тесно связаны с потребностями людей. Ожидается, что результаты пилотного проекта лягут в основу программы реформы системы социальной защиты в Узбекистане, в частности, разработку институциональной основы для комплексного предоставления социальной защиты.

«Сильная система социальной защиты в сочетании с высококвалифицированными социальными работниками, которые следуют антидискриминационному, основанному на правах человека и инклюзивному подходу, принесут позитивные изменения в жизнь наиболее уязвимых людей, групп и семей в Узбекистане», — отметил заместитель главы представительства ЮНИСЕФ Джоффри Ижумба.

Кейс-менеджмент позволяет получить целостную картину потребностей и связей с другими службами для оказания всесторонней поддержки семье. Часто для решения различных проблем, с которыми сталкиваются дети и семьи, государство предоставляет такие услуги, как социальная помощь, помощь по инвалидности, обеспечение одеждой, питание, поддержка школьными принадлежностями, общественные работы и т. д. Однако система оказания социальной поддержки в Узбекистане распределена по разным учреждениям, и зачастую поставщики социальных услуг не могут знать полную картину потребностей семьи и того, что необходимо для преодоления трудностей.

Пилотный проект предоставит поставщикам услуг на уровне района и сообщества возможность применять навыки социальной работы и профессиональную этику в своей повседневной работе. Он также создаст интегрированную систему управления информацией и механизмы перенаправления для лучшего планирования и реализации программ социальной защиты для всех.

«Важным аспектом проекта является привлечение министерств и ведомств, ответственных за решение проблем населения, для направления каждой проблемы в соответствующие органы. Это приведет к быстрому и целенаправленному решению проблем граждан в махаллях, повысит эффективность системы социальной защиты», — сказала первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи Гулнора Махмудова.

Деятельность в рамках пилотного проекта охватит наиболее уязвимые группы населения, такие как бедные люди, люди с инвалидностью, семьи с детьми и женщины. Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН по укреплению социальной защиты в Узбекистане.