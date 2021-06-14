Города в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях смогут улучшить работу своих муниципальных служб и инфраструктуру в рамках проекта «Комплексное развитие средних городов». Всемирный банк (ВБ) одобрил дополнительное финансирование проекта в размере 100 млн долларов. Об этом «Газете.uz» сообщили в представительстве ВБ в Узбекистане.

Средства будут предоставлены Международной ассоциацией развития, входящей в группу Всемирного банка, в форме льготного кредита по очень низкой процентной ставке и со сроком погашения до 30 лет.

Проект реализуется с 2019 года при финансовом содействии Всемирного банка в городах Бухарской (Каган), Наманганской (Чартак) Ташкентской (Янгиюль и Пскент) областей. Теперь он охватит отдельные средние города в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Окончательный список городов, которые будут вовлечены в проект, планируется утвердить в течение шести месяцев после консультаций с областными и городскими хокимиятами. Во внимание будут приниматься социально-экономические потребности и возможности городов.

Города, участвующие в проекте в этих двух областях, получат финансирование на реализацию специальных инвестиционных программ развития. Программы будут включать в себя такие работы, как улучшение и расширение систем водоснабжения и канализации, модернизация электроэнергетической инфраструктуры и уличного освещения, автомобильных дорог, пешеходных зон, реконструкция мест общественного пользования, парков и улиц, реставрация исторических памятников и другие.

«Большинство городов, охваченных проектом, обладают нереализованным экономическим потенциалом. Так, многие из них расположены вдоль стратегических транспортных коридоров. Некоторые обладают привлекательными для туристов достопримечательностями. Ряд этих населённых пунктов имеют возможности для создания качественных рабочих мест в сфере услуг в прилегающих сельских районах», — отмечает ВБ.

Инвестиционные программы будут реализованы в соответствии с высокими экологическими стандартами, а также нацелены на создание безбарьерной среды, подчёркивается в сообщении.

Ожидается, что порядка четыре миллиона человек, или около 70% всего населения обоих регионов, прямо или косвенно получат пользу от улучшенной городской инфраструктуры, работы муниципальных служб и расширившихся возможностей трудоустройства.

Кроме того, проект даст возможность хокимиятам приобрести машины и оборудование для обслуживания городской инфраструктуры и хозяйства. Сотрудники хокимиятов смогут повысить квалификацию в управлении городским хозяйством, включая внедрение экологических стандартов, утилизацию твёрдых бытовых отходов, планирование условий для безопасного дорожного движения и эффективной транспортной мобильности в населённых пунктах.