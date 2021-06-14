В первой половине недели Узбекистан будет находиться под влиянием относительно прохладной воздушной массы с районов Казахстана. Ночная температура понизится до +15…+18 градусов, дневная будет в пределах +32…+35 градусов, по югу — до +36…+38 градусов, сообщает Узгидромет.

Во второй половине недели восточная ложбина будет смещаться с территории Узбекистана и температура воздуха начнёт постепенно расти: в ночные часы до +20…+23 градусов, днём — до +36…+39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +40…+41 градуса.

По большей части страны в течение недели сохранится сухая и малооблачная погода, лишь по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям 14 июня во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь с грозой.

14−15 июня и 19 июня возможно усиление ветер до 17−22 м/с, местами с пыльной бурей.