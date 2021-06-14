Дирекция международного делового центра (МДЦ) Tashkent Сity и министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов прокомментировали слова предпринимателя Мурада Назарова о том, что на территории МДЦ всё ещё не утверждены градостроительные документы.

В интервью изданию Rost24 от 7 июня основатель девелоперской компании Murad Buildings Мурад Назаров объяснил, почему до сих пор не получены разрешения соответствующих организаций в сфере строительства по проекту строящегося небоскрёба Nest One.

«Я вам отвечу, если вы скажете, какое здание на территории Tashkent City прошло утверждение. Потому что эта территория считается специальной территорией. Здесь выделено место с разрешением на параллельное проектирование и параллельное ведение работ. Не только по Nest One, но и по уже завершённой гостинице Hilton сейчас готовятся документы. Это такая территория. Специальная территория», — сказал предприниматель.

Дирекция международного делового центра Tashkent City в своём заявлении напомнила, что согласно указу президента от 14 ноября 2018 года (УП-5577) и постановлению президента от 2 августа 2018 года (ПП-3395) инвесторам разрешено реализовывать проекты на условиях «под ключ» (Engineering Procurement Construction) методом fast-track (одновременное проектирование, закупка и строительные работы) путём создания консорциума между подрядными и проектными организациями при условии возложения на участников консорциума солидарной ответственности за качественную и своевременную реализацию проекта.

«Кроме того, проект этих объектов разрабатывается с использованием современных строительных стандартов Европейского союза, Турции, Кореи и Китая, поэтапно адаптируется к местным строительным нормам и согласовывается с соответствующими министерствами и ведомствами», — говорится в сообщении.

Гостиница Hilton и конгресс-холл, расположенные на территории Tashkent City, приняты в эксплуатацию в декабре 2019 года на основании акта поэтапной государственной приемки, а жилые комплексы Gardens Residence и Boulevard — в 2020—2021 годах, отметили в дирекции МДЦ.

В сообщении подчёркивается, что все строительные работы на территории Tashkent City контролируются Министерством строительства и другими ответственными организациями в соответствии с нормами градостроительства.

«Мнение основателя Murad Buildings Мурада Назарова касательно разрешительных документов на строительство неверно и необоснованно», — говорится в сообщении.

На пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 9 июня министр юстиции Русланбек Давлетов отметил, что в законодательстве нет понятия «специальная территория».

«Если определённый предприниматель выразил своё мнение, то это его мнение. У нас есть закон „О специальных экономических зонах“, где есть территории, связанные с промышленностью, свободные экономические зоны в сфере фармацевтики. Этим законом регулируется деятельность зон, правовые отношения, таможенный и налоговый режимы. Понятие специальной территории — это чьё-то мнение, оно не имеет официальной значимости», — заявил глава Минюста.

Министр также прокомментировал слова об отсутствии разрешительных градостроительных документов у некоторых построенных объектов в Tashkent City. По его словам, земли на территории МДЦ выделялись на основе решений административного совета делового центра для каждого инвестиционного проекта.

«Земли не выделялись бесплатно. Три-четыре года назад, несмотря на отсутствие большого интереса к этому проекту, за каждую сотку земли уплачивались деньги. Выделение земли много раз изучалось, к этому вопросу возвращались несколько раз, выделение земли было правильным», — сказал Русланбек Давлетов.

Глава Минюста добавил, что в законодательство есть нормы, согласно которым разрешается проводить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации.