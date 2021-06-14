После распространения видеозаписи с танцовщицами заместитель хокима Сырдарьинского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Нурали Мирзаев уволился, сообщило издание «Новости Сырдарьи».

Пост покинул и начальник районного управления благоустройства Нозим Муратов, который также попал на видео в ресторане. В сообщении отмечается, что оба представителя районной администрации 14 июня написали заявления по собственному желанию.

Как писала ранее «Газета.uz», помимо замхокима и главы управления благоустройства в ресторане также были главный специалист районной инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также руководители ГУП «Сувокова» и районного дорожно-эксплуатационного предприятия. Само видео было снято в октябре прошлого года.