Самаркандский областной суд по уголовным делам рассмотрит апелляционную жалобу по делу сурхандарьинского блогера Отабека Сатторий, сообщил «Газете.uz» его адвокат Умидбек Давлатов.

По его словам, изначально апелляцию должен был рассмотреть Сурхандарьинский областной суд по уголовным делам, но защитник обратился в Верховный суд и попросил перенести дело в другую область или в Ташкент. В итоге председатель Верховного суда определил местом для рассмотрения апелляции Самарканд.

Дата и время судебного заседания пока неизвестна.

Умидбек Давлатов сообщил, что его подзащитный сейчас находится в 8-м следственном изоляторе Термеза и будет переведён в Самарканд в течение «одного-двух дней».

10 мая Музрабадский суд по уголовным делам Сурхандарьинской области вынес приговор Отабеку Сатторий. Блогера признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, из корыстных или иных низменных побуждений) и приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.