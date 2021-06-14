Первый небоскреб в Узбекистане планомерно и уверенно возводится над Ташкентом, уже достигнув рекордной для Узбекистана высоты жилого дома — 165 м. На третьей пресс-конференции в Nest One о ходе проекта и новых возможностях для инвесторов рассказали Озгур Онур Озгювен, председатель совета директоров Özgüven Mimarlik, и Мурад Назаров, председатель совета директоров Murad Buildings.





Участниками конференции стали представители СМИ Узбекистана и Турции, руководители крупнейших компаний разных сфер и отраслей бизнеса, блогеры и инфлюенсеры, а также почетный консул Турецкой Республики в Узбекистане Ольгар Бекар.

Организаторы пресс-конференции отметили, что ждали возможности встречи с представителями СМИ и представителями бизнеса уже давно, но планам помешала пандемия. Она сказалась и на ходе строительства. Во время начала карантина стройка была остановлена на целых 20 дней для планирования дальнейших действий и обеспечения безопасности сотрудников.





Озгур Онур Озгювен отметил, что во время пандемии возникли проблемы с таможенным оформлением спецтехники и строительных материалов, которые привозились из-за границы: фабрики не могли вывозить товары из своих таможенных инстанций. Из-за этих сбоев пришлось поздно приступить к фасадным работам, которые должны были быть уже завершены. Но несмотря на то, что пандемия повлияла на скорость строительства, сейчас ее удалось полностью восстановить: во время локдауна каждые 10 дней строители поднимались лишь на один этаж, а в нынешних условиях это занимает всего 4−5 дней.

Фундаментные работы, на которые было затрачено около 25 млн долларов США, успешно завершены. Блок С возведен полностью, ведутся работу по застеклению. Строительные работы блока A достигли 38 этажа. Уже в ближайшее время начнется активная фаза постройки блока B рядом с гостиницей Hilton Tashkent City.





Соучредитель Nest One Мурад Назаров выразил благодарность за поддержку со стороны государства и отдельно отметил словами признания тех, кто инвестировал в проект во время пандемии.

«Мы упорно работаем, чтобы построить первый в своем роде проект, достойный нашего народа. Мы делаем все возможное и даже невозможное, чтоб оправдать высокое доверие инвесторов, клиентов и государство, которое оказало колоссальную поддержку в решении проблем, с которыми мы столкнулись в логистике. На наш взгляд, это гораздо ценнее финансовой поддержки», — поделился Мурад Назаров.





Учитывая успешное строительство и внимание инвесторов к небоскребу Nest One, организаторы анонсировали запуск новой, эксклюзивной для девелоперского рынка программы инвестирования, обещающей гарантированную прибыль от покупки.

Как известно, Nest One начал строительные работы в сентябре 2019 года. И для тех, кто приобрел недвижимость в самом начале проекта, он уже приносит около 40% прибыли. Согласно новой программе, тем, кто приобретает любую недвижимость в Nest One с полной предоплатой, предоставляется не только скидка в размере 25%, но и гарантия кешбэка в размере 25% от общей стоимости, если при завершении проекта клиент решит продать свою недвижимость. Приобретая апартаменты, офис или магазин, инвестор имеет гарантированную возможность обратной продажи недвижимости после завершения строительных работ, получая при этом 25% выплаченной суммы.





После завершения официальной части пресс-конференции гости были приглашены на экскурсию по строительной площадке, а настоящим украшением вечера стал подъем на 32 этаж еще строящегося небоскреба с завораживающим видом на Ташкент во время заката. Во время экскурсии организаторы рассказали о мерах безопасности на площадке, темпах строительства и поделились новостью о том, что на данный момент строительные работы небоскреба достигли более 165 м высоты от уровня основания здания, что уже является высокой отметкой жилой площади в городе и республики в целом.

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