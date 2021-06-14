Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня объявил о введении в столице России новых ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщило РИА Новости.

Так, 15−19 июня объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты. С 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков и фудкортов, детских игровых комнат. Сессия в московских вузах будет сдавать дистанционно.

Бары, кафе и ночные клубы в этот период не могут проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (кроме выдачи заказов и доставки).

В крупных парках и на природных территориях Москвы закрылись аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседы и другие объекты. Отменён общегородской выпускной в парке Горького.

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года, — написал Сергей Собянин в своем блоге. — Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем не только среди пациентов традиционных групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя».

В Санкт-Петербурге с 17 июня также усиливаются ограничения из-за распространения коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Кафе и рестораны не будут принимать посетителей с 2:00 до 6:00 утра и будут работать только навынос и по доставке. Отменяются все зрелищно-развлекательные мероприятия, закрываются детские комнаты, в том числе фудкорты, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС. Работа служб доставки разрешается.

В фан-зонах Евро-2020 не будут предоставляться услуги общественного питания, за исключением продажи напитков.

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовали временно минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

С 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75% до 50%. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать 3000 человек.

Как и в Москве, в Петербурге отменён праздник для лучших выпускников «Бал медалистов».

Накануне в столице России выявили 6590 новых случаев COVID-19, еще 1043 — в Подмосковье. В Санкт-Петербурге суточный прирост составляет 865 случая.