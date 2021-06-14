Верховный суд Узбекистана 11 июня отказал в удовлетворении кассационной жалобы строительных компаний Universal Packing Master и Jemchug House на решение предыдущих инстанций по делу о включении дома №7 по улице Бабура в перечень объектов материального культурного наследия, сообщил Makon Media.

Вначале февраля Ташкентский межрайонный административный суд признал решение бывшего хокима Ташкента Абдукаххора Тухтаева от 2 августа 2007 года об исключении дома №7 наулице Бабура из реестра объектов культурного наследия недействительным.

15 марта Ташкентский городской административный суд оставил без рассмотрения апелляционную жалобу, с которой пришли компания Universal Packing Master и городской хокимият.

Судебная коллегия Верховного суда в составе З. Курбановой, И. Алимова, Ш. Шеркулова в пятницу решила оставить решение в пользу горожан, оставив решения судов первой и апелляционной инстанций без изменений.

Суд напомнил, что двухэтажный жилой дом №7 на улице Бабура в Яккасарайском районе Ташкента был вновь включён в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия постановлением Кабинета министров Узбекистана от 3 марта 2021 года (ПКМ№119).

В июле 2020 года сообщалось, что директор и учредитель Jemchug House Тимур Туракулов в заявлении в Генеральную прокуратуру требовал от Министерства культуры выплатить компании компенсацию в размере 10 млрд сумов, если дом будет окончательно признан памятником.