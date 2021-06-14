Лидеры стран «Большой семёрки» намерены положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита G7, прошедшего в Великобритании.

Стороны взяли на себя обязательство поставить бедным странам 1 миллиард доз вакцин от коронавируса в течение следующего года.

«Признавая, что прекращение пандемии в 2022 году потребует вакцинации не менее 60% населения мира, мы активизируем наши действия по спасению жизней», — говорится в коммюнике.

В коммюнике лидеры «Большой семёрки» также договорились:

сократить до нуля углеродные выбросы в своих странах к 2050 году и преимущественно отказаться от углеводородного сырья в энергетике в 2030-х годах;

расширить до 100 млрд долларов ежегодное финансирование борьбы с изменением климата в рамках Парижского соглашения.

Помимо этого, «Большая семёрка» призвала к стабильным отношениям с Россией, санкциям в отношении Беларуси и соблюдению прав человека в Китае.

Лидеры G7 также поддержали проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом этого года с соблюдением мер защиты «как символ глобального единства в преодолении COVID-19».

Саммит G7 (Великобритания, США, Франция, Канада, Германия, Италия и Япония) прошёл 11−13 июня в британском городе Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.