В 2021—2022 годах в 53 районах Узбекистана с низким уровнем охвата детей дошкольным образованием будут открыты 2000 семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций (ДОО). За счет этого будут созданы новые места для 50 тысяч воспитанников. Это следует из постановления президента от 11 июня.

Кроме того, в ближайшие полтора года будет создано 100 негосударственных ДОО на основе государственно-частного партнерства общей мощностью свыше 11,2 тысячи мест.

В этот же период планируется также строительство 50 государственных ДОО мощностью 7500 мест.

Таким образом, количество государственных и негосударственных ДОО в 2021—2022 годах намечено довести до 20 тысяч.

С 1 июля семейным негосударственным ДОО разрешается воспитывать до 50 детей в зависимости от действующей мощности и нанимать до 4 воспитателей и помощников исходя из числа воспитанников.

Воспитателям и помощникам в семейных ДОО будет выплачиваться заработная плата за счет средств государственного бюджета на условиях и в размерах, эквивалентных

оплате труда, установленной для краткосрочных или девятичасовых государственных ДОО. Кроме того, семейные ДОО будут бесплатно обеспечиваться учебными материалами.

«Народный банк» на срок до 1 января 2022 года будет выделять семейным ДОО кредиты до 30 млн сумов сроком на 3 года, включая льготный период 6 месяцев по ставке 5% на приобретение мебели, инвентаря и оборудования.

С 1 июля коммерческие банки будут выдавать кредиты сроком на 7 лет, включая льготный период 2 года по ставке 5%, для создания 100 негосударственных ДОО на основе ГЧП в ряде районов страны, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах.

На каждого воспитанника за счет средств госбюджета выплачивается субсидия в размере 75% от суммы расходов, затрачиваемой на одного ребенка в государственных ДОО. Кроме того, на каждого воспитанника из семей, включенных в «молодежную», «железную» или «женскую» тетради, за счет средств фондов этих тетрадей будут выплачивается субсидия в размере 25% от суммы расходов. Эти две субсидии могут суммироваться.

Негосударственным ДОО на основе ГЧП за счет средств госбюджета будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 50% от стоимости потребленной электрической энергии и природного газа.

На реализацию вышеперечисленных мер в 2021 году будет выделено до 900 млрд сумов, в 2022 году — до 400 млрд сумов.

За счет исполнения этого постановления планируется довести охват детей дошкольным образованием к 2022 году в Ташкенте — до 100%, Навоийской области — до 90%, Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской, Наманганской и Бухарской областях — до 80%, Каракалпакстане, Андижанской, Джизакской, Ташкентской и Хорезмской областях — до 73−75%, Сурхандарьинской — до 60%, Кашкадарьинской — до 58%.