Уровень развития бизнеса во всех регионах Узбекистана в 2020 году изучен через информационную систему «Бизнес-индикатор», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Центра экономических исследований и реформ.

О рейтинговой оценке уровня развития предпринимательства в регионах в 2020 году рассказал сотрудник Администрации президента Узбекистана Дильшод Абдуазизов. Полная версия его статьи будет опубликована в пятом номере журнала «Экономическое обозрение».

Онлайн-система «Бизнес-индикатор» для расчета и оценки показателей развития предпринимательства введена в действие с 2020 года Министерством юстиции и Министерством экономического развития и сокращения бедности. Она представляет собой индикатор из 25 пунктов, предоставляемый ответственными организациями, и опросы предпринимателей по четырем направлениям.

Оценка уровня развития предпринимательства в регионах проводится регулярно по итогам полугодия и года.

За последние три года рост Узбекистана в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business составил 18 пунктов. Одним из факторов развития предпринимательства стала государственная поддержка, говорится в сообщении.

В результате мер по поддержке предпринимательства, в частности предоставленных льгот по налогам, кредитам и коммунальным платежам, моратория на проверки субъектов предпринимательства, расширения финансовой поддержки, в 2020 году выявлены положительные тенденции по ряду направлений.

Так, количество случаев повреждения недвижимого имущества, принадлежащего предпринимателям, уменьшилось в 13 раз (96 случаев, в 2019 году — 1260).

Размер компенсации процентных выплат по кредитам предпринимателям увеличился в 3 раза (2,8 трлн сумов, в 2019 году — 855 млрд сумов).

Анализ показал рост числа предпринимателей, осуществляющих непрерывную деятельность за последние три года, их количество увеличилось на 32,5% и составило 26% от общего числа предпринимателей (в 2019 году — 21%).

Кроме того споры, рассматриваемые в хозяйственных и административных судах с участием предпринимателей, уменьшились на 44% (97,6 тысячи, в 2019 году — 173,3 тысячи), а число проверок субъектов хозяйствования снизилось на 8,5% (52,3 тысячи, в 2019 году — 57,2 тысячи).

Развитие предпринимательства в период пандемии коронавируса

В связи с карантином многие предприятия были вынуждены временно закрыться, говорится в сообщении. Произошло сокращение совокупного спроса и увеличилась доля безработных.

Задолженность предпринимателей перед государством в принудительном исполнении увеличилась в 3,4 раза (690 млрд сумов, в 2019 году — 206 млрд сумов).

При этом сумма просроченных кредитов предпринимателей увеличилась на 63% (4,8 трлн сумов, в 2019 году — 3 трлн сумов).

Анализ выявил снижение уровня эффективного использования пустующих земель с 72% до 37%.

Согласно опросу, более 25 тысяч предпринимателей в 2020 году отметили повышение качества банковских услуг, инфраструктуры и доверие бизнеса к государственным органам по сравнению с 2019 годом.





При этом 44% опрошенных занимались принудительным спонсорством, а 40% сомневались в справедливости судебных решений.

По итогам проведенного исследования составлен рейтинг городов областей и районов страны.





По результатам оценки самый высокий уровень развития бизнеса зафиксирован в Ташкенте (7,8 балла). Самые низкие показатели зафиксированы в Кашкадарьинской (4,5 балла), Сурхандарьинской (4,5 балла) и Самаркандской (4,6 балла) областях.





Лидерами стали Бектемирский (9 балла), Муйнакский (8,9 балла), Кургантепинский, Яккасарайский и Карманинский (8,4 балла) районы. Бахмальский (6,3 балла), Бувайдинский (6,4 балла), Тупраккалинский, Учкуприкский, Самаркандский, Бекабадский и Янгиюльский районы (6,5 балла) заняли последние места в рейтинге.