Продолжается приём заявок на республиканский молодёжный конкурс «100 идей для Узбекистана». Конкурс проводится Агентством по делам молодёжи, Министерством инновационного развития, IT-парком и Проектным офисом пяти инициатив президента. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе проекта.

Участникам конкурса необходимо предложить идею по улучшению одного из направлений:

экология;

предпринимательство и занятость;

сельское хозяйство, орошение и агротехнологии;

наука, образование и здравоохранение;

IT;

медиа;

культура и искусство;

и другие.

Конкурс открыт для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участие в нём бесплатное. Подать заявку можно на сайте www.100ideas.uz или через Telegram-бот 100ideas.uz до 20 июня. Принимаются идеи от индивидуальных участников и команд до пяти человек.

Конкурс пройдёт в три этапа: отборочный, региональный (полуфинал) и республиканский (финал). 100 победителей смогут представить идею президенту на втором форуме «Молодёжь Узбекистана» и получат финансовую поддержку на её реализацию.

Оценивать идеи будет группа из представителей соответствующих министерств и ведомств, научных сотрудников, общественных деятелей и независимых экспертов.

Проект «100 идей для Узбекистана» был предложен президентом Шавкатом Мирзиёевым на совещании 27 января. Глава государства отмечал, что проект создаст условия для реализации идей инициативной молодежи в городской и сельской местности в различных сферах.