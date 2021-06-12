«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов для детей.

Разноцветные пельмени





Цветные пельмени сделают трапезу интересной. А ещё это вкусное и сытное блюдо можно приготовить впрок.

Печенье «Конфетки»





Мягкое и ароматное печенье в форме конфет с классической ореховой начинкой. Оно обязательно понравится детям.

Куриные шашлычки на шпажках в духовке





Шашлычки на шпажках — быстрое и простое блюдо. Его можно приготовить на детский праздник, пикник или ужин. В качестве гарнира к шашлыку можно подать украшенный овощами рис.

Домашние хот-доги





Еще один вариант блюда для детского праздничного стола — домашние ход-доги. Это простой, вкусный и полезный вариант обеда или ужина. А еще булочки можно заморозить.

Бананово-ягодное мороженое





Все дети обожают мороженое. Этот рецепт можно приготовить за несколько минут. Цвет десерта будет зависеть от того, какие ягоды выберет повар.

Мини-панкейки





Дети любят кукурузные хлопья, но в них очень много сахара. Эти крошечные панкейки — отличная альтернатива кукурузным хлопьям и полезный завтрак для детей.

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