Вчера vivo провела презентацию новых смартфонов V21 Series. Среди гостей были блогеры и инфлюенсеры. На презентации разыгрывались призы, среди которых был и новый, еще не вышедший в продажу смартфон V21E. В портфель линейки V21 Series войдут смартфоны V21 и V21E. Уже в июне селфи-флагманы будут представлены в Узбекистане.

vivo V21





Техническое оснащение:

дисплей: 6.44″ 90Гц AMOLED;

основная камера: 64 Мп с ультра стабилизацией;

фронтальная камера: 44 Мп с автофокусом;

оперативная память: 8 ГБ с расширением 3 ГБ;

встроенная память: 128 ГБ.

vivo V21E





Техническое оснащение:

дисплей: 6.44″ AMOLED;

основная камера: 64 Мп с ультра стабилизацией;

фронтальная камера: 44 Мп с автофокусом;

оперативная память: 8 ГБ с расширением 3 ГБ;

встроенная память: 128 и ГБ

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