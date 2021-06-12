Государственная политика Узбекистана по стимулированию экспортной деятельности узбекских производителей, особенно несырьевого сектора экономики, направлена на последовательное увеличение экспорта готовой продукции на внешнем рынке. Это подтверждается всемерной правительственной поддержкой одной из основных традиционных отраслей — текстильной.

Правительственные программы по модернизации оборудования и внедрению новых технологий в текстильных производствах Узбекистана обеспечили повышение производительности труда и качества продукции. По итогам 2020 года доля текстиля в общем объеме экспорта Узбекистана составила 20% (без учета экспорта золота). Лидером по объемам поставок текстильной продукции является рынок Российской Федерации — 37% от общего объема. Это обусловлено востребованностью узбекской продукции у российского потребителя.

В целях укрепления позиций узбекских текстильных компаний на российском рынке дочерний банк «Узнацбанка» — «Азия Инвест Банк» — совместно с компанией «УзКоттон» (входит в группу компаний Baht Group) реализовали проект по приобретению складского и логистического комплекса площадью более 11 тысяч кв. м, расположенного в Москве. Финансирование проекта осуществлялось за счет кредита банка и собственных средств «УзКоттон».

«УзКоттон» (Россия) реализует широкую номенклатуру текстильной продукции, произведенной в Узбекистане. Стратегическими партнерами компании является ряд предприятий, входящих в группу Baht Group: Baht Textile, Baht Textile Andijon, Agro Baht и другие.

Компания демонстрирует устойчивые финансовые показатели, имеет долгосрочные отношения с крупными торговыми сетями и маркетплейсами «Детский Мир», Ozon, WildBerries и другие.

«Одной из основных целей приобретения данного комплекса, наряду с оптимизацией расходов компании, является расширение предоставляемых узбекским производителям услуг по реализации текстильной продукции на территории России и таможенного союза. Кроме того, на протяжении 2020 года компания «УзКоттон» проводила большую совместную работу со специалистами таких популярных маркетплейсов как WildBerries, Ozon и «Яндекс.Маркет». С ними были отработаны стандарты упаковок, маркировки и условий поставки. Налажен эффективный канал поставок готовой продукции конечному потребителю. В результате у компании появилась возможность предоставлять для узбекских производителей комплексное решение по продвижению продукции на российском рынке. Оно включает в себя таможенные услуги, юридическое сопровождение, хранение, сортировку и упаковку по стандартам российских сетевых магазинов, и последующую ее реализацию на их же торговых площадках", — отметил генеральный директор «УзКоттон» Бунёд Исмаилов.

«Выдача кредита на приобретение складского комплекса является первым этапом в реализации проекта по поддержке экспорта узбекской продукции. На следующем этапе „Азия Инвест банк“ в целях дополнения комплексных услуг, предоставляемых ООО „УзКоттон“ узбекским производителям, готов открывать кредитные линии или же осуществлять факторинговые сделки по закупке узбекского текстиля», — рассказала заместитель начальника управления развития и проектной деятельности «Азия Инвест Банк» Шахноза Тураева.

Благодаря сотрудничеству «Азия Инвест банк» и «УзКоттон» создается механизм экспортных поставок на рынок России для производителей узбекской текстильной продукции с возможностью отгружать продукцию конечному покупателю, минуя цепочки торговых посредников, оптимизацией расчетов с торговыми сетями и хеджированием рисков. В итоге это значительно повысит доходность узбекских производителей.

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