Главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов прокомментировал итоги матча с Йеменом в рамках второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии.

Встреча, прошедшая в ночь на 12 июня на саудовском стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде, завершилась победой Узбекистана над Йеменом (1:0).

«Конечно, такие игры полжизни отбирают. Получилась очень сложная игра, как мы и ожидали. По большому счёту сейчас все игры будут такими. Кто-то думал, что мы их легко возьмём, но я знал, что команда Йемена может играть. И тот счёт, по которому они проиграли, ни о чём не говорил. Команда с Саудовской Аравией играла 2:2. Неплохая команда», — заявил Вадим Абрамов.

Наставник отметил также победу Саудовской Аравии, которая в матче с Сингапуром забила три гола после 83-й минуты (3:0).

«Каждая команда играет так, как позволяет соперник. Мы сделаем выводы. Думаю, что Саудовская Аравия сегодня тоже набегалась, до 85-й минуты они не могли забить [Сингапуру]. Климатические условия сейчас такие, что сейчас нужно восстановиться и готовиться непосредственно к игре с Саудовской Аравией», — сказал 58-летний специалист.

По его словам, Узбекистан играл не в свою игру, а подстроился под соперника.

«Вот эти потери быстрых мячей, с помощью которых мы хотели одним касанием вывести нападающих в вперёд, привели к тому, что было очень много брака. Не играли рационально и футбол показали не свой», — отметил он.

Вадим Абрамов поблагодарил своих подопечных за удержание победного счёта.

«Хотя при этом у нас были моменты, когда надо было решать. Тогда я думаю сыграли бы спокойно. У них вратарь удачно сыграл (отбил пенальти Одила Ахмедова на 82-й минуте — ред.). Но я благодарю ребят, что по такой смогли удержать очень скользкий счёт… Мы свою задачу выполнили — безошибочно подходим к игре с Саудовской Аравией», — заявил главный тренер.

По словам наставника, ажиотаж вокруг нападающего Эльдора Шомуродова и сообщения о том, что он должен себя беречь, сказались на его игре, и он сыграл ниже своих возможностей.

После победы Узбекистан остался на втором месте в группе D с 15 очками, поскольку лидер таблицы Саудовская Аравия обыграла Сингапур (3:0) и сохранился первое место с 17 очками.

Финальная игра во втором раунде отбора пройдет 15 июня Саудовской Аравии.

Во втором раунде в 8 группах по 5 команд проводятся двухкруговые турниры, которые одновременно являются этапом отбора к Кубку Азии 2023. Победители групп, а также лучшие 4 команды из занявших вторые места напрямую выходят в финальную часть Кубка Азии, а также в третий раунд отбора к чемпионату мира. Все остальные команды из отбора к чемпионату мира выбывают.