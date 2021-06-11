WIST — независимое учебное заведение, которое расположено в современном кампусе. Школа предлагает полное образование от 2 до 18 лет с использованием адаптированного Английского национального учебного плана. На сегодня она аккредитована международными экзаменационными организациями Pearson Edexcel и Cambridge Assessment International Education. Также школа работает над внедрением дипломной системы IB (International Baccalaureate).



Школа нацелена на предоставление инклюзивного образования, ориентированного на международное сообщество. Также в приоритете — развитие ребенка и достижение высоких результатов в учебе.

Учебное заведение будет известно на международной площадке как центр передового опыта, который готовит учащихся с целым рядом навыков и знаний, выходящих за рамки традиционных академических достижений. Строгие личные, академические и учебные стратегии, основанные на требованиях 21 века, помогут детям преуспеть в ритме нового времени.





Ученики WIST будут иметь кругозор международного уровня и вступят в новую жизнь с глобальной перспективой. Они смогут внести вклад в преобразование мира на основе навыков межкультурного понимания и уважения. Также они смогут воспитать в себе достаточно крепкий характер, чтобы это стало реальностью.



В распоряжении школы имеются:

● просторные классы с большим количеством естественного света;

● широкие безопасные коридоры и дороги;

● полностью оснащенные специализированные учебные комнаты для вычислительной техники, робототехники, науки, искусства и дизайна;

● школьный сад;

● полноразмерный крытый спортзал;

● полностью оснащенный театр на 600 мест для проведения спектаклей и мероприятий;

● три бассейна: один 25-метровый и два детских;

● большие оборудованные всесезонные игровые площадки на открытом воздухе для всех возрастов;

● футбольные и баскетбольные площадки, теннисный и волейбольный корты;

● современная IТ-инфраструктура с интерактивными досками, мобильными устройствами и передовым образовательным программным обеспечением для всех классов.





Кампус удобно расположен для въезда и выезда, с легким доступом и парковкой на месте. Он находится под наблюдением круглосуточной охраны и полностью безопасен и защищен.

Телефоны: (+998) 71−210−22−22, (+998) 99−436−30−43.

Сайт: wist.uz

Instagram: @wist.uz

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