В пятницу, 11 июня, по Узбекистану ожидается сухая погода, лишь по Ферганской долине во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает Узгидромет. Температура воздуха днём составит +35…+37 градусов, по Сурхандарьинской области местами до +41…+43 градусов.

В ближайшие выходные по стране сохранится сухая погода, только по предгорным и горным районам могут пройти кратковременные дожди с грозами.

Температурный фон в эти дни будет на 1−2 градуса выше нормы и составит +33…+36 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — +37…+40 градусов.

В отдельных районах ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, местами с пыльной бурей.