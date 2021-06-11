9 июня в рамках визита делегации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистан во главе с первым вице-президентом банка Юргеном Ригтеринком состоялась церемония подписания соглашений по участию «Узпромстройбанка» в программе ЕБРР по механизму финансирования зеленой экономики (Green Economy Financing Facility) и «Программе разделения рисков» (Risk Sharing Facility).

В соответствии с соглашением по Green Economy Financing Facility (GEFF), ЕБРР предоставляет кредитные средства банкам-партнерам для рефинансирования частных заемщиков. Эти средства инвестируются в проекты, минимизирующие влияние на климат, в соответствии с глобальной стратегией ЕБРР по переходу к зеленой экономике, сокращению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности.

В частности, в целях предоставления ресурсов для проектов, реализуемых клиентами банка на основе критериев зеленого банкинга, с ЕБРР достигнута договоренность по привлечению кредитной линии в размере до 25 млн долларов.

Также с целью качественного исполнения поставленных перед банком задач в рамках программы GEFF особое внимание уделяется вопросам привлечения местных и международных консультантов для оказания технического содействия специалистам «Узпромстройбанка» в поиске решений и обеспечении успешного финансирования качественных проектов в области зеленой экономики.

Постановлением президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на „зеленую“ экономику на период 2019—2030 годов» от 4 октября 2019 года утверждена стратегия по переходу страны на «зеленую» экономику в 2019—2030 года. Были определены задачи по поощрению инновационных зеленых проектов и инвестиций. В частности, активизации частного сектора в финансировании проектов, предусматривающих постепенный переход к зеленой экономике, а также стимулированию представителей банковской системы Узбекистана к привлечению зеленых инвестиций.

Данный вид финансового содействия, который был ранее внедрен в систему «Узпромстройбанка» при сотрудничестве со Всемирным банком, получил новый импульс во время реализации проектов с участием Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития. На сегодняшний день банком профинансированы 20 зеленых проектов на общую сумму 91 млн долларов.

Новая кредитная линия, привлеченная в рамках программы GEFF, расширит спектр услуг, предоставляемых «Узпромстройбанком» для субъектов малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства-участников продукта «Зеленый банкинг», а также обеспечит широкий доступ к финансированию клиентов (предприятий), вовлеченных в сферу производства и оказания услуг.

Целью программы Risk Sharing Facility (RSF) является улучшение доступа к финансированию для среднего и малого предпринимательства страны. В рамках реализуемого проекта ЕБРР готов принимать на себя риск путем софинансирования или предоставления гарантии на паритетной основе в проекте каждого клиента «Узпромстройбанка» сроком до семи лет. Максимальная сумма участия ЕБРР в программе — 20 млн долларов. Условия кредитования будет определять «Узпромстройбанк» по согласованию с Европейским банком реконструкции и развития. Задача администрирования и мониторинга кредитов будет решаться силами экспертов «Узпромстройбанка». Кредиты по программе распределения рисков будут выдаваться в долларах и евро. Также предусмотрена потенциальная возможность кредитования в национальной валюте.

Участие банка в программе RSF помогает эффективно использовать экономический капитал за счет распределения рисков при проектном финансировании и принятия кредитных гарантий ЕБРР международным финансовым учреждением с высоким инвестиционным рейтингом. Также участие в программе помогает повысить навыки специалистов «Узпромстройбанка» по формированию кредитных предложений, финансового анализа и моделирования, а также оценке рисков при мониторинге проектов.

В рамках данного мероприятия стороны рассмотрели текущее состояние реализации зеленых проектов в Узбекистане, а также обсудили аспекты дальнейшего продвижения финансирования зеленой экономики и перспективы программы GEFF и RSF в стране.

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