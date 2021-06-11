Картографы Национального географического общества США (National Geographic) 8 июня признали существование пятого океана мира — Южного океана. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Южный океан давно признан учёными, но поскольку на международном уровне соответствующего соглашения не было, мы не признавали его официально», — отметил географ общества Алекс Тейт. Он уточнил, что на протяжении многих лет специалисты обсуждали, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками, чтобы заслужить собственное название.

В сообщении отмечается, что в плане морских названий National Geographic ориентируется на Международную гидрографическую организацию (МГО), которая в 1937 году признала Южный океан, а в 1953 отменила это решение под давлением научного сообщества.

К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, за исключением пролива Дрейка и моря Скоша. Если другие океаны определяются континентами, которые их ограждают, то Южный океан определяется антарктическим циркумполярным течением.

Признание согласуется с инициативой Общества по сохранению мирового океана, позволяя сфокусироваться на регионе, который особенно нуждается в природоохранных мерах. Сейчас учёные изучают, как изменение климата влияет на Южный океан и Антарктиду, следует из заявления National Geographic.

До этого момента научное сообщество признавало четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.