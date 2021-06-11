США закупят 500 миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer и в течение года пожертвуют их 92 странам с низким и средним уровнем дохода и Африканскому союзу, говорится в заявлении Белого дома.

Вакцины начнут поставлять в августе, до конца 2021 года планируется доставить 200 миллионов доз, а оставшиеся 300 миллионов — в первой половине 2022 года.

Вакцины будут поставляться через программу COVAX, созданную под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для закупок и равного распределения вакцин от COVID-19 среди стран мира. Узбекистан присоединился к программе в августе 2020 года.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что страна к концу июня пожертвует не менее 80 миллионов доз вакцин от коронавируса. В заявлении также подчёркивается, что Соединённым Штатам принадлежит самый большой взнос в программу COVAX — 2 млрд долларов.

Pfizer-BioNTech — двухкомпонентная вакцина на базе мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота), разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В клинических испытаниях вакцина показала 95% эффективность. ВОЗ одобрил препарат в декабре прошлого года.

Издание Bloomberg в своём материале писало, что РНК-вакцины (Moderna, Pfizer) лучше снижают передачу вируса по сравнению с традиционными вакцинами (AstraZeneca, Sinopharm и другие) и помогают таким образом странам «выйти из пандемии» быстрее.

В январе замминистра здравоохранения Баходир Юсупалиев сообщал, что в Узбекистан ожидается поставка 100 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX.