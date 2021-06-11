Соглашение об открытии в Узбекистане Казанского федерального университета (КФУ) было подписано 7 июня в Казани, сообщила пресс-служба вуза.

С предложением об организации одного из кампусов вуза в Джизаке выступил заместитель хокима Джизакской области Азим Ахмедходжаев.

Четырехстороннее соглашение между университетом, хокимиятом Джизакской области, Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством здравоохранения Узбекистана было подписано в рамках визита узбекской делегации в столицу Татарстана.

Ранее заместитель Азим Ахмедходжаев отмечал, что в связи с интенсивным развитием региона там возникла потребность в высококвалифицированных кадрах в области биомедицины и фармацевтики, нефтепереработки и нефтехимии, IT и космических технологий.

КФУ — один из старейших российских университетов, основан более 200 лет назад. Насчитывает 300 направлений бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. В вузе сильные школы математики, физики, биологии, химии, языкознания. В научных исследованиях КФУ отдает приоритет разработкам в фармакологии, биомедицине, геологии, физике, химии, сфере нефтегазовых, нано- и информационных технологий (ИТ), психологии и культурологии, гуманитарных, педагогических и междисциплинарных областях.