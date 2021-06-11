Первый заместитель начальника государственной налоговой инспекции Каттакурганского района Самаркандской области 42-летний Азиз Ахмедов скончался 10 июня. Руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов заявил, что причиной могло стать применение насилия сотрудниками Дорожно-патрульной службы. МВД заявило, что задержанный был в состоянии сильного опьянения, и опубликовало видео с бодикамер сотрудников.

Правозащитник утверждает, что районная прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса. Об этом также сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов (указав только статью 206). Он отметил, что для предотвращения вмешательства в расследование другие детали дела не раскрываются. Дело взято под контроль Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, на которые ссылается Абдурахмон Ташанов, 10 июня примерно в 00:20 42-летний сотрудник налоговой службы, ехавший на своем автомобиле Cobalt с номером 30 В 572 РА, за нарушение Правил дорожного движения был остановлен инспекторами ДПС (в тот момент, по его словам, дежурили Кучкаров, Исмаилов, Рахимбердиев и Холикулов).

Инспекторы ДПС, пишет правозащитник, посадили мужчину в автомобиль Spark с номером 30 Х 577 SA, «придавили его лицо к заднему сиденью и стали виновниками быстрой смерти».

«Судебно-медицинская экспертиза Самаркандской области показала, что сотрудник ГНИ скончался в результате резкого увеличения размера и массы сердца, то есть удушья. В области лица и шеи, локтей и других частях тела обнаружены царапины», — добавил правозащитник.

Реакция МВД

Пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана прокомментировала ситуацию и опубликовала видео с места происшествия.

По данным МВД, 10 июня в 00:50 на пересечении улиц Алишера Навои и Мустакиллик на трассе 4Р-243 на территории махалли «Кадан» водитель Cobalt проехал на красный свет светофора и попытался скрыться на высокой скорости от сотрудников УБДД Каттакурганского РОВД, которые вели ночное дежурство и приказали ему остановиться.

Доехав до 7-го километра автодороги 4R-243, водитель остановил Cobalt посреди проезжей части, бросил машину и попытался сбежать, отметили в министерстве.

«Когда правонарушитель был задержан, сотрудники заподозрили, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, и предложили ему пройти медицинское обследование. Гражданин А. А. начал активно сопротивляться, не соблюдая законных требований сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.





На видеозаписи можно увидеть, как один из сотрудников держал Азиза Ахмедова за руки, а другой пытался его успокоить и просил сесть в машину. «Ака, вы же не убили человека, идёмте, садитесь в машину», — говорит он.

Затем двое сотрудников пытаются усадить представителя ГНИ на заднее сидение автомобиля Spark, а тот пытается вырваться из рук правоохранителей. Через некоторое время сотрудники вытаскивают Азиза Ахмедова из машины без сознания и кладут на землю. На записи конкретно не видно, что произошло в этот момент, на 2:25 минуте видео меняется ракурс, что может указывать на склеивание фрагментов.

Сотрудники ДПС вызвали на место происшествия скорую помощь. Пресс-служба МВД отмечает, что место инцидента было осмотрено и задокументировано районной прокуратурой при участии Самаркандского областного Управления собственной безопасности МВД.

«Просим активистов СМИ и социальных сетей воздерживаться от распространения неизученной, ложной и состоящей из слухов информации», — говорится в сообщении МВД.