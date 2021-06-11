Министерство юстиции Узбекистана предлагает поощрять граждан за сообщения нарушениях в сфере земельного законодательства, следует из разработанного Министерством юстиции законопроекта о внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс.

Земельный кодекс планируется дополнить новой статьёй 85−1 (Общественный контроль в сфере земельных отношений), согласно которой граждане, органы самоуправления граждан, средства массовой информации, негосударственные некоммерческие организации вправе осуществлять общественный контроль за предоставлением земельных участков, их целевым использованием и соблюдением иных требований законодательства.

Кроме того, субъекты общественного контроля через фото- и видеофиксацию могут сообщать о самовольном захвате и нецелевом использовании земельного участка, незаконном строительстве объектов, случаях использования дополнительных участков, не оформленных в соответствующих документах. За это их предлагается поощрять в порядке, установленном Кабинетом министров.

О планируемых нововведениях 9 июня на брифинге в АИМК высказался министр юстиции Русланбек Давлетов. Он признал, что за «сообщение о незаконном использовании действительно планируется поощрять, только если факт нарушения будет подтверждён».

«По-моему, подразумевается 5 базовых расчётных величин (1 млн 225 тысяч сумов). Пока не могу точно сказать, так как будет ясно после того, как вступят в силу все механизмы. Первое условие — [действие] должно быть незаконным. Во-вторых, факт незаконности должен быть подтверждён», — сказал глава Минюста и уточнил, что обращаться нужно в первую очередь в Агентство по кадастру, а также в органы прокуратуры и юстиции.

Напомним, на этом же брифинге заместитель генерального прокурора Шавкатжон Рахимов сообщал, что за последние два года бесцельно выданы хокимами и расхищены более 120 тысяч га земли. Он также объявил о разработке законопроекта о поправках в УК и КоАО для ужесточения наказаний за земельные правонарушения.