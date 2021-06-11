29 мая в Кембриджской международной школе (CIS Tashkent) провели семейный спортивный день для учеников, родителей и учителей. Основная цель данного мероприятия — укрепление отношений между школой и семьями учеников. А спорт — подходящее занятие для заряда бодрости и прекрасного провождения времени вместе.





Администрация школы решила провести семейный спортивный день в формате House Competition — соревнования хаусов. Учеников школы и детского сада разделили на четыре хауса (House):

Dragon House — «Драконы» (красный хаус);

Eagle House — «Орлы» (желтый хаус);

Shark House — «Акулы» (синий хаус);

Panda House — «Панды» (зеленый хаус).

В течении всего учебного года участники каждого хауса зарабатывают хауспоинты в копилку своей команды. По окончании учебного года определяется лучший — набравший наибольшее количество очков. Как раз на данном мероприятии и определился лучший хаус 2020—2021 учебного года.

Уже у входа в школу царил дух веселья и праздника. Ходулисты, фотозоны, аквагрим, аниматоры, диджей и ведущий создавали веселую атмосферу и заряжали участников на бодрый старт мероприятия. Во время соревнований игрокам были доступны легкие закуски, лимонады и другие прохладительные напитки.





Перед началом спортивной части друзья CIS из Befit провели драйвовую разминку, зарядив энергией всех участников. На территории школы одновременно работали 13 спортивных станций: стрельба из лука, зиплайн, настольный теннис, фрисби, перетягивание каната, футбол с мишенями, командные лыжи и многое другое. Ученики, родители и учителя могли выполнять задания в одной команде, а также против команд соперников, получая заветные хауспоинты.





Финальным соревнованием был мини-турнир по волейболу среди сборных хаусов, состоящих из родителей и учеников средней и старшей школы. Каждая игра была как финал, где преимущество победителей было не более двух-трех очков. По итогам турнира победила сборная красного хауса — «Драконы», обыгравшая в финале «Акул».





Перед награждением всех участников ожидала BBQ Party, чтобы максимально зарядиться перед захватывающей частью мероприятия. В упорной, но дружественной борьбе первое место заняла команда «Акул» (синий хаус), с небольшим перевесом обойдя «Драконов». Третье и четвертое место заняли «Орлы» и «Панды».

На семейном спортивном дне нет проигравших, ведь главное — это позитивно провести время с семьей на свежем воздухе, получая удовольствие от спортивных дисциплин.





Администрация CIS Tashkent верит, что родителям удалось полезно и весело провести время вместе, подарить друг другу радость и заботу, преодолеть все барьеры в одной команде, чтобы этот день запомнился всем участникам перед уходом на летние каникулы.

В начале октября 2021 года CIS Tashkent планирует провести масштабный семейный забег Cambridge Mile-2021 для семей CIS и всех желающих.

Если хочется стать частью семьи CIS, можно прийти на индивидуальный тур по школе и получить ответы на все интересующие вопросы.

Телефон: (+998) 71−209−66−69.

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