Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Ташкентской области задержали шестерых граждан, которые подозреваются в вымогательстве и мошенничестве на территории торгового комплекса «Бек-Барака» в Зангиатинском районе, сообщила пресс-служба областного управления.

В сообщении отмечается, что 29 мая в ГУВД поступило заявление, согласно которому на вещевом рынке граждане по имени Камронбек и Нигина незаконно требуют от продавцов денежные средства.

В ходе расследования установлено, что представившиеся сотрудниками комплекса лица требовали от заявителей ежемесячную плату в размере 100 долларов, а в случае невыполнения угрожали ограничением торговли. Выяснилось, что таким путём они получили от продавцов в общей сложности 9 млн сумов.

По подозрению в мошенничестве и вымогательстве оперативниками задержаны:

Н. И. (1989 г. р.) — жительница Учтепинского района;

К. Ж. (1995 г. р.) — житель Маргилана;

Ф. Ж. (1993 г. р.) — житель Маргилана;

Н. О. (1968 г. р.) — жительница Зангиатинского района;

Н. А. (1996 г. р.) — жительница Зангиатинского района;

Н. А. (1998 г. р.) — жительница Зангиатинского района.

В ходе беседы задержанные признали, что действительно вымогали деньги у продавцов, получили от них 9 млн сумов и потратили средства на собственные нужды.

По данному факту Следственным управлением при ГУВД Ташкентской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое в крупном размере), части 2 статьи 28, 211 (дача взятки).