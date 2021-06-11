26−27 мая в рамках очередной рабочей поездки в Ташкент делегация группы компаний Veon во главе с ее главным исполнительным директором, председателем наблюдательного совета Unitel (ТМ Beeline в Узбекистане) Кааном Терзиоглу провела ряд встреч с должностными лицами и руководителями госструктур, министерств и ведомств. В состав делегации также вошли советник группы компаний Veon Борис Тадич, исполнительный вице-президент по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу группы компаний Veon (ПАО «ВымпелКом») Виктор Бирюков, генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски и директор по взаимодействию с государственными органами Beeline Uzbekistan Сардор Мухамедалиев.

Рабочая поездка началась со встречи с вновь назначенным послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. На этот раз встреча носила ознакомительный характер. Дипломату представили нового генерального директора Beeline Uzbekistan Анджея Малиновски. Еще раз была подтверждена двусторонняя договоренность поддерживать тесные дружеские отношения и в дальнейшем.

Еще одной важной встречей стала беседа с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым. Рассмотрены вопросы либерализации интернет-пространства Узбекистана, участия Beeline Uzbekistan в цифровизации страны. Стороны выступили с предложениями по улучшению законодательной базы страны в данной сфере.





Как отметил главный исполнительный директор группы компаний Veon Каан Терзиоглу, за 2020 год компанией в Узбекистане было инвестировано свыше 50 млн долларов и заметно улучшен сервис обслуживания интернет-пользователей. Международный телекоммуникационный холдинг готов и далее участвовать в инвестиционных проектах, направленных на совершенствование организационно-институциональных основ цифровой экономики и электронного правительства, развитие профильной инфраструктуры, расширение широкополосного использования сети интернет, а также развитие и модернизацию сети мобильной связи и других телекоммуникационных услуг. По итогам встречи участники договорились о продолжении совместной работы по углублению двустороннего партнерства.

Во время общения с заместителем премьер-министра Узбекистана, министром туризма и спорта Азизом Абдухакимовым гостям рассказали о развитии в стране паломнического туризма и об ожидаемом приезде туристов из разных стран. Говорилось о запуске проекта «Здоровый образ жизни», в рамках которого правительство будет выплачивать деньги населению за шаги. Подробнее о проекте можно узнать на сайте. Veon выразила готовность поддержать данный проект и предоставить «гиги за шаги», тем самым внося свой небольшой вклад в развитие здоровой нации.

Также делегация встретилась с министром народного образования Узбекистана Шерзодом Шерматовым. Он поблагодарил группу компаний Veon за активное участие в модернизации специализированной IT-школы №8 в Джизаке. Была сделана масштабная работа, и есть результаты. Каан Терзиоглу подчеркнул, что таких социальных проектов в дальнейшем будет больше, и они будут реализованы не только в Джизакской области, но и в других регионах.





Шерзод Шерматов рассказал о двух новых важных образовательных программах. Первая — подготовка учителей и учеников к общению на английском и русском языках. Вторая — изучение школьниками IT-программирования. Veon поддерживает эти направления и готова предоставить для разработчиков буткемпы (интенсивные программы ускоренного обучения IT-специальностям) и организовать хакатоны (форумы для разработчиков, задача которых — создание полноценного программного обеспечения) для поддержки молодых талантливых ребят из Узбекистана.





В рамках диалога в министерстве инновационного развития Узбекистана Каан Терзиоглу рассказал, что Veon — инновационная компания, имеющая большой опыт в этом направлении, приветствующая и применяющая новые разработки, а также инновационные продукты. Холдинг постоянно развивается и заинтересован в сотрудничестве.

Министр инновационного развития Узбекистана Ибрахим Абдурахманов рассказал о ведомстве, которое фокусирует свою деятельность на исследовательских направлениях и инновациях. На сегодняшний день министерством создаются технопарки и инновационные технологии. Они активно развиваются сегодня и в регионах. Со стороны министерства был озвучен интерес в обмене опытом по разработке и сотрудничеству в сфере цифровых проектов, больших данных, искусственного интеллекта и робототехники, 5G и дронных лабораторий. Стороны выразили желание инвестировать в совместные проекты и готовы в этих целях создавать вместе стартапы.

Обсуждение проекта либерализации доступа в международную сеть интернет в Узбекистане, подготовленного компанией Unitel, было в центре внимания диалога в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций. С представителями делегации группы компаний Veon встретились заместители министра ведомства Жамол Максудов и Жамшид Эгамбердиев. Особое внимание было уделено развитию стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». Стороны обменялись мнениями по вопросам внедрения IT, новейших мобильных устройств и технологий. Также выразили готовность мобилизовать все усилия для дальнейшего сотрудничества.

Проект либерализации доступа в международную сеть интернет в Узбекистане обсуждали и на встрече в Антимонопольном комитете Узбекистана. По мнению представителей делегации, реализация данного проектного документа поможет привлечь дополнительные иностранные инвестиции в сферу ИКТ (более 6 млн долларов США), создать новые рабочие места, снизить стоимость интернета для населения и дать новый импульс развитию мобильного интернета. В завершении встречи глава Антимонопольного комитета Шахрух Шарахметов поздравил Beeline Uzbekistan с победой в номинации «Бренд года 2020» по мнению потребителей в категории «Мобильные операторы».





На встрече в министерстве транспорта с участием заместителя министра Абдусамата Муминова шла речь о том, что в настоящее время в ведомстве проходит трансформация по цифровизации, и потому приветствуется налаживание контактов и сотрудничество с такими международными компаниями, как Veon. Каан Терзиоглу рассказал о компании и ее деятельности. В частности про то, что сейчас внимание сфокусировано на бизнес-разработке приложений, геоаналитике, усовершенствовании контента и мобильной оплате. Представители министерства транспорта проявили интерес к этим направлениям, особенно к геоаналитике и развитию транспортных сетей и систем, и выразили готовность к реализации совместных проектов.





«Как обычно, и на этот раз визит в Узбекистан был замечательным. За последний год во время пандемии это уже четвертый визит. Каждый раз, приезжая сюда, вижу, как прогрессирует экономика — от индустриальной к экономике знаний. За эти дни я побывал во многих государственных учреждениях, встретился и побеседовал со многими ответственными должностными лицами и руководителями. И везде слышал согласованную и последовательную стратегию по динамичному превращению Узбекистана в ведущего игрока в цифровой экономике. Компания Beeline всегда готова к сотрудничеству и стремится быть партнером, стараясь привносить передовой опыт, применяемый в различных странах мира. Компания признательна, что имеет возможность вкладывать свои усилия и энергию в это благое дело. Рад быть здесь снова и с нетерпением жду своего возвращения в Узбекистан в сентябре этого года», — подытожил встречу Каан Терзиоглу.

Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в 9 странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках Nasdaq и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают более 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов.

За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было оплачено налогов в размере свыше 1,9 млрд долларов.

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