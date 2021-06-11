Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом «Зарринточ» («Золотая корона») первой степени за выдающиеся заслуги в развитии сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Таджикистана торжественно вручил награду во Дворце искусств «Кохи Борбад» на концерте с участием узбекских и таджикских мастеров искусств.

Президент Узбекистана отметил, что «столь высокая награда является выражением большого уважения и доверия, признания и оценки общих усилий по укреплению многовековых уз братства и добрососедства между нашими народами».

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