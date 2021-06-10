В Душанбе прошла церемония открытия социальных объектов, построенных Самаркандской области Узбекистана и Хатлонской области Таджикистана. Символическую кнопку запуска совместно нажали президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, сообщила пресс-служба главы государства.

Медицинский комплекс в Кубодиёнском районе Хатлонской области построен Узбекистаном. Многопрофильная больница на 250 коек способна обслуживать 7500 пациентов в год. Комплекс располагает отделениями хирургии, урологии, оториноларингологии, глазных болезней, интенсивного лечения и реанимации, педиатрии, травматологии, гинекологии, патологии беременности, послеродового восстановления и терапии.

Поликлиника в составе комплекса рассчитана на обслуживание 300 пациентов в одну смену и свыше 219 тысяч человек в год.

Со стороны Таджикистана в Ургутском районе Самаркандской области построена общеобразовательная школа. Она рассчитана на 640 учащихся.

Трёхэтажное здание располагает 26 классами, спортзалом, актовым залом, столовой, библиотекой, трудовыми и специализированными классами. Учебное заведение оснащено компьютерной техникой и лабораторными приборами.